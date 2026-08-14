काम की बात: पलवल में नए सिरे से बनाई जाएंगी 3 सड़कें, कई गांवों की राह होगी आसान; 5 माह में काम पूरा करने का लक्ष्य
पलवलवासियों के लिए अच्छी खबर है, जिले की 3 खबरों को नए सिरे से बनाने की तैयारी है। इनके बनने से कई गांवों की राह आसान हो जाएगी। इस काम पर करी 4 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। बारिश के दिनों में इनकी हालत और खराब हो गई थी।
फरीदाबाद से सटे पलवल विधानसभा क्षेत्र में तीन प्रमुख सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा। करीब साढ़े छह किलोमीटर सड़कों के निर्माण पर लगभग 3.8 करोड़ रुपये खर्च होंगे। काम शुरू होने के बाद करीब पांच महीने में सड़कें तैयार करने का लक्ष्य है, जिससे ग्रामीणों का सफर आसान होगा।
बता दें कि इन तीनों सड़कों की हालत बरसात के दिनों में काफी खराब हो गई थी। लोगों को आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि इमरजेंसी के समय शहर जाने के लिए कई बार सोचना पड़ता था। अंधेरा होने के बाद इन सड़कों पर आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं था। दीघोट से रुंधी जाने वाली सड़क का करीब एक किलोमीटर हिस्सा नए सिरे से बनाया जाएगा। मौजूदा सड़क को सुधारने के बजाय इसकी चौड़ाई बढ़ाने और मजबूती के साथ दोबारा तैयार करने की योजना बनाई गई है। इससे इस मार्ग पर ग्रामीणों और वाहन चालकों को बेहतर सड़क मिलेगी। सड़क निर्माण के दौरान भी यातायात को चालू रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए जाएंगे।
असौटा-सेलोटी मार्ग का तीन किमी हिस्सा बनेगा
असौटा से सेलोटी मार्ग का करीब तीन किलोमीटर हिस्सा भी नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इस सड़क के निर्माण से आसपास के गांवों के लोगों को आवाजाही में राहत मिलेगी। सड़क की नई परतें तैयार कर उन्हें मजबूती दी जाएगी, ताकि रोजाना चलने वाले वाहनों का दबाव सड़क आसानी से सह सके। निर्माण में सड़क की आधार परत और पत्थर की परत तैयार करने का काम भी शामिल है।
नागल ब्राह्मण मार्ग नया बनेगा
नागल ब्राह्मण से लाडियाका मार्ग का सवा दो किलोमीटर हिस्सा भी नए सिरे से बनेगा। तीनों सड़कों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में आवागमन का नेटवर्क बेहतर होगा। खासकर गांवों से मुख्य मार्गों तक पहुंचने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। निर्माण शुरू होने से करीब 10 दिन बाद काम शुरू करने का प्रावधान है और इसके बाद पांच महीने में काम पूरा किया जाना है।
बल्लभगढ़ के आर्य नगर में सड़क बनने से छात्रों को होगी राहत
वहीं, बल्लभगढ़ के आर्य नगर में मिल्क प्लांट रोड से गंगोत्री स्कूल, रावल स्कूल और आर्य विद्या मंदिर स्कूल होते हुए सेक्टर-2 को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य गुरुवार को शुरू हो गया। स्कूल के छात्र-छात्राओं ने निर्माण कार्य का शुभारंभ कराया। सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्र के हजारों स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्य सड़क के साथ नौ गलियों का निर्माण भी आरएमसी से कराया जाएगा। इन कार्यों पर करीब 67 लाख रुपये खर्च होंगे। बताया गया कि इस मार्ग पर कुछ दिन पहले ही सीवर लाइन बिछाने का काम पूरा हुआ था। इसके बाद बारिश के कारण सड़क निर्माण का काम प्रभावित हो गया था। अब सड़क निर्माण शुरू किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क तैयार होने के बाद मिल्क प्लांट रोड से सेक्टर-2 तक बच्चों के लिए आवागमन सुगम हो जाएगा।