रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को नौकरी देने वालों पर होगी FIR, पलवल पुलिस का ऐलान; शुरू होगा स्पेशल अभियान
भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों पर पुलिस का ऐक्शन तेज हो गया है। पलवल पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने सभी थाना एसएचओ और चौकी प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को नौकरी देने वालों पर मुकदमा भी दर्ज होगा।
फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिक खास तौर से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें सीमापार भेजा जाएगा। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने इस बारे में सभी थाना एसएचओ और चौकी प्रभारियों को आदेश जारी कर दिए हैं। रोहिंग्या-बांग्लादेशियों को नौकरी देने वालों पर मुकदमा भी दर्ज होगा।
इसके लिए जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ईंट भट्टों, निर्माण स्थलों, फैक्ट्रियों, गोदामों, अस्थायी मजदूर बस्तियों और अन्य श्रमिक स्थलों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इन स्थलों पर कार्य कर रहे श्रमिकों की नागरिकता की गहनता से जांच की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है या उसके पास भारत में रहने का वैध दस्तावेज नहीं है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैध दस्तावेज न मिलने पर उसे सीमापार भेजा जाएगा।
स्पेशल सेल का गठन किया गया : इस अभियान को सफल बनाने के लिए डीएसपी मुख्यालय अनिल कुमार की देखरेख में एक स्पेशल सेल का भी गठन किया गया है। थाना पुलिस जिला पुलिस की खुफिया इकाइयों और स्थानीय प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ईंट भट्ठा मालिकों, ठेकेदारों और रोजगार देने वाले अन्य लोगों को भी जागरूक किया जाएगा, ताकि वे अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को नौकरी न दे सकें। यदि फिर भी कोई उन्हें रोजगार देता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि यह अभियान देश की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और अपराध नियंत्रण के लिए उठाया गया है।
सुरक्षा के लिए बने हैं खतरा
अवैध रूप से रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसको लेकर जिला पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को निर्माण कार्यों में रोजगार दिया जा रहा है। ठेकेदारों को अवैध रूप से रहे नागरिकों को कम मजदूरी चुकानी पड़ती है। इस चक्कर में इनको काम दिया जाता है। अवैध रूप से रह रहे लोग कबाड़ा बीनने का भी काम करते हैं। पुलिस की ऐसे लोगों पर भी नजर रहेगी। डीसीपी मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि पुलिस की ईंट भटठों पर खास नजर है। यहां तलाशी अभियान चलाया जाएगा। अभियान चलाने के लिए मुखबिरों की भी मदद ली जाएगी।