पलवल-नूंह 30 KM सड़क मंजूरी के बाद भी 4 लेन करने की योजना अटकी, जानें अब कहां फंसा पेच

संक्षेप: हरियाणा के जिला पलवल से नूंह को जोड़ने वाली 30 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने की योजना अटक गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद एचएसआरडीसी ने इसको लंबित कर दिया है। संबंधित विभाग अब इस सड़क की सिर्फ मरम्मत करेगा।

हरियाणा के जिला पलवल से नूंह को जोड़ने वाली 30 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन बनाने की योजना अटक गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बावजूद हरियाणा राज्य राजमार्ग विकास निगम (एचएसआरडीसी) ने इसको लंबित कर दिया है। संबंधित विभाग अब इस सड़क की सिर्फ मरम्मत करेगा। इस फैसले से दोनों जिलों के लाखों लोगों की दिक्कत बढ़ गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र नहीं मिलना इसकी मुख्य वजह बताई जा रही है। नूंह और पलवल की सड़क का चौड़ीकरण की योजना को ठंडे बस्ते में डालने से आम लोगों के साथ उद्योगपतियों को भी झटका लगा है। दरअसल, इस सड़क के जरिये नूंह की सोहना आईएमटी, जिला रेवाड़ी का बावल और धारूहेड़ा, राजस्थान का भिवाड़ी, जिला पलवल के पृथला औद्योगिक इलाके को जोड़ना भी है। जहां भारी संख्या में उद्योग हैं।

सूत्रों के मुताबिक, इस परियोजना की तैयार विस्तार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में भी करीब 18 हजार वाहन औसतन रोजाना आवाजाही करते हैं। इनमें करीब दो हजार भारी वाहन हैं, जिनका इस्तेमाल कारोबार के लिए किया जा है। बहरहाल, विभाग के फैसले से उद्योगपतियों को मायूसी हाथ लगी है। इस मार्ग के जरिये जिला नूंह सहित अन्य इलाकों को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने की भी योजना है।

आठ साल पहले मिली थी मंजूरी, बजट भी जारी : उपरोक्त परियोजना को राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2017 में मंजूरी दे दी थी। इसके लिए करीब 137 करोड़ रुपये का बजट भी मंजूर हो गया था। केंद्र सरकार ने भी करीब 51 करोड़ रुपये की किस्त जारी कर दी थी। एचएसआरडीसी को इसके निर्माण का जिम्मा सौंपा। वन विभाग से आपत्ति प्रमाणपत्र मांगा गया। इसकी एवज में वन विभाग ने काटे जाने वाले पेड़ों की जगह पौधरोपण करने के लिए एचएसआरडीसी से करीब 65 एकड़ जमीन मांगी।

मगर एचएसआरडीसी वन विभाग को जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया। नतीजतन आठ साल बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो पाया है। इसे विभाग की लापरवाही माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अब इसी साल के अगस्त माह में 65 एकड़ जमीन की व्यवस्था डीएलआर (डॉयरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड) के लाइसेंस धारी एजेंट के मार्फत करवा दी, बावजूद इसके संबंधित विभाग ने पिछले माह सितम्बर में सड़क की मरम्मत का टेंडर लगा दिया।

सूत्रों का कहना है कि चिंता की बात यह है कि अगर सड़क की मरम्मत का कार्य हो गया तो फिर नियमानुसार संबंधित सड़क के चौड़ीकरण का कार्य पांच साल तक नहीं हो पाएगा।

मरम्मत की बना दी योजना लोगों का आरोप है कि एचएसआरडीसी जब वन विभाग को पौधरोपण के लिए जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाया तो अपनी लापरवाही को दबाने के लिए उपरोक्त विभाग ने इस सड़क की मरम्मत की योजना बना दी है। जिस पर करीब 22 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। विभाग के इस फैसले से स्थानीय लोग हैरान हैं। उनका आरोप है कि अधिकारी सड़क को चौड़ी करने की बजाय मरम्मत करके एक तरह से सरकार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि जब सड़क को चौड़ी करना वक्त और लोगों की मांग है तो फिर इसको महज मरम्मत तक क्यों रखा जा रहा है। सूबेदार, साहून, अजित, विनोद आदि का कहना का कि संबंधित सड़क पर वाहनों की तादाद तेजी से बढ़ रही है।

मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से हादसे हो रहे लोगों का कहना है कि नूंह-अलवर नेशनल हाईवे के बाद लोग नूंह-पलवल मार्ग को भी अब खूनी सड़क कहने लगे हैं। एक दर्जन गांवों के अलावा यह सड़क दो जिलों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। वाहनों का दबाव ज्यादा बढ़ने के चलते इस मार्ग पर सड़क हादसे भी बढ़ते जा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सड़क को चौड़ा नहीं करके विभाग एक तरह सड़क हादसों को दावत दे रहा है। जिले में औसतन 20 हादसे हो रहे हैं।

क्या बोले नेता रणवीर गंगवा, मंत्री लोक निर्माण विभाग, ''यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा है तो मामले की जांच करवाई जाएगी। सरकार की सभी योजना जनता के हित मे बनाई जा रही हैं। लोगों को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।''