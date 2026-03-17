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काम की खबर: मुस्तफाबाद में बनेगा 66 KV आधुनिक बिजलीघर, पलवल के 40 गांवों को लो-वोल्टेज व कट से मिलेगी मुक्ति

Mar 17, 2026 11:32 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, पलवल, अजित कुमार
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फरीदाबाद से सटे पलवल के बैंसलात इलाके में बिजली संकट दूर करने के लिए मुस्तफाबाद में 32 करोड़ की लागत से 66 केवी का नया बिजलीघर बनाया जाएगा। इससे मुस्तफाबाद, पेलक, और चांदहट समेत 40 गांवों को लो-वोल्टेज और फाल्ट से राहत मिलेगी।

मुस्तफाबाद में बनेगा 66 KV आधुनिक बिजलीघर, पलवल के 40 गांवों को लो-वोल्टेज व कट से मिलेगी मुक्ति

फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के बैंसलात इलाके में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए गांव मुस्तफाबाद में 66 केवी का नया आधुनिक बिजली घर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिजली घर बनने से क्षेत्र के करीब 40 गांवों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

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बिजली विभाग के अनुसार, मुस्तफाबाद में बनने वाले 66 केवी बिजलीघर को मीरपुर कौराली स्थित 220 केवी बिजलीघर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबी हाईटेंशन लाइन बिछाई जाएगी। इस लाइन के माध्यम से नए बिजलीघर तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति पहुंचाई जाएगी। विभाग की ओर से इस परियोजना की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की योजना है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में बिजली वितरण प्रणाली अधिक मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सकेगी।

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बैंसलात में बिजली फाल्ट और कटौती की समस्या अधिक

बिजली विभाग का मानना है कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में पहले से तैयारियां करना जरूरी होता है। इसी कारण विभाग उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है, जहां बिजली की मांग अधिक रहती है। बैंसलात में बिजली फाल्ट और कटौती की समस्या सामने आती रही है। नए बिजलीघर के शुरू होने के बाद इन समस्याओं में काफी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग का कहना है कि बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए अन्य जगहों पर भी व्यवस्था मजबूत करने का काम चल रहा है। विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि परियोजना के लिए करीब 32 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

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इन गांवों को राहत मिलेगी

नए बिजलीघर के शुरू होने से मुस्तफाबाद, बडोली, कुशक, पेलक, मीसा, चांदहट, रसूलपुर, नहर पार का इलाका, तराका और खेड़ला सहित करीब 40 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इन गांवों के लोगों को कई बार बिजली फाल्ट और कम वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजलीघर बनने के बाद इलाके में आपूर्ति संतुलित हो सकेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ छोटे कारोबारों को भी राहत मिलेगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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