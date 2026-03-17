काम की खबर: मुस्तफाबाद में बनेगा 66 KV आधुनिक बिजलीघर, पलवल के 40 गांवों को लो-वोल्टेज व कट से मिलेगी मुक्ति
फरीदाबाद से सटे पलवल के बैंसलात इलाके में बिजली संकट दूर करने के लिए मुस्तफाबाद में 32 करोड़ की लागत से 66 केवी का नया बिजलीघर बनाया जाएगा। इससे मुस्तफाबाद, पेलक, और चांदहट समेत 40 गांवों को लो-वोल्टेज और फाल्ट से राहत मिलेगी।
फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के बैंसलात इलाके में बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए गांव मुस्तफाबाद में 66 केवी का नया आधुनिक बिजली घर बनाया जाएगा। इस परियोजना पर करीब 32 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिजली घर बनने से क्षेत्र के करीब 40 गांवों को फायदा मिलने की उम्मीद है।
बिजली विभाग के अनुसार, मुस्तफाबाद में बनने वाले 66 केवी बिजलीघर को मीरपुर कौराली स्थित 220 केवी बिजलीघर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए करीब 20 से 25 किलोमीटर लंबी हाईटेंशन लाइन बिछाई जाएगी। इस लाइन के माध्यम से नए बिजलीघर तक पर्याप्त बिजली आपूर्ति पहुंचाई जाएगी। विभाग की ओर से इस परियोजना की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने की योजना है। परियोजना पूरी होने के बाद क्षेत्र में बिजली वितरण प्रणाली अधिक मजबूत होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिल सकेगी।
बैंसलात में बिजली फाल्ट और कटौती की समस्या अधिक
बिजली विभाग का मानना है कि बिजली की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में पहले से तैयारियां करना जरूरी होता है। इसी कारण विभाग उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है, जहां बिजली की मांग अधिक रहती है। बैंसलात में बिजली फाल्ट और कटौती की समस्या सामने आती रही है। नए बिजलीघर के शुरू होने के बाद इन समस्याओं में काफी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। विभाग का कहना है कि बिजली आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए अन्य जगहों पर भी व्यवस्था मजबूत करने का काम चल रहा है। विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि परियोजना के लिए करीब 32 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
इन गांवों को राहत मिलेगी
नए बिजलीघर के शुरू होने से मुस्तफाबाद, बडोली, कुशक, पेलक, मीसा, चांदहट, रसूलपुर, नहर पार का इलाका, तराका और खेड़ला सहित करीब 40 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इन गांवों के लोगों को कई बार बिजली फाल्ट और कम वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजलीघर बनने के बाद इलाके में आपूर्ति संतुलित हो सकेगी। लोगों को उम्मीद है कि इससे घरेलू उपभोक्ताओं के साथ छोटे कारोबारों को भी राहत मिलेगी।