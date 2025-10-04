palwal jholachhap doctor fake clinic raid drug seizure fir registered पलवल में 10वीं पास झोलाछाप डॉक्टर के फर्जी क्लीनिक पर छापा, 29 तरह की दवाएं जब्त, FIR दर्ज, Ncr Hindi News - Hindustan
पलवल में 10वीं पास झोलाछाप डॉक्टर के फर्जी क्लीनिक पर छापा, 29 तरह की दवाएं जब्त, FIR दर्ज

हरियाणा औषधि विभाग की टीम ने सीएम विंडो पर मिली शिकायत पर आज फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के महेशपुर गांव में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारकर फर्जी क्लीनिक का भंडाफोड़ किया। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, पलवलSat, 4 Oct 2025 02:26 PM
हरियाणा औषधि विभाग की टीम ने सीएम विंडो पर मिली शिकायत पर आज फरीदाबाद से सटे पलवल जिले के महेशपुर गांव में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे एक झोलाछाप डॉक्टर की दुकान पर छापा मारकर फर्जी क्लीनिक का भंडाफोड़ किया। टीम को जांच के दौरान आरोपी के पास न तो मेडिकल की डिग्री मिली और ना ही दवाइयां बेचने का लाइसेंस मिला।

बिना डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहा था व्यक्ति

औषधि विभाग की टीम ने बताया कि गांव महेशपुर (नूंह रोड, हनुमान मंदिर के पास) में डॉ. सुरेंद्र कुमार नामक व्यक्ति बिना किसी वैध डिग्री या रजिस्ट्रेशन के इलाज कर रहा था। वह खुद को डॉक्टर बताकर मरीजों को दवा दे रहा था। पूछताछ में उसने बताया कि वह केवल 10वीं पास है और अनुभव के आधार पर मरीजों का इलाज करता है। मौके पर कोई साइनबोर्ड या क्लीनिक का नाम भी नहीं मिला। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन, सिरप, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप और अन्य चिकित्सा उपकरण मिले।

दवाओं का कोई रिकॉर्ड नहीं, 29 तरह की दवाएं जब्त

औषधि विभाग की टीम ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत कार्रवाई करते हुए मौके से 29 तरह की एलोपैथिक दवाइयां फॉर्म-16 में जब्त कीं। इनमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स, सिरप और इंजेक्शन शामिल थे। आरोपी के पास दवाओं की खरीद-बिक्री या वितरण का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इसके अलावा 17 प्रकार की आंशिक रूप से उपयोग की गई दवाइयां, इंजेक्शन और उपकरण भी जब्त किए गए। टीम ने सभी जब्त दवाओं को माननीय सीजेएम कोर्ट, पलवल में पेश कर कस्टडी ऑर्डर प्राप्त कर लिए हैं।

एफआईआर दर्ज, आगे भी होगी सख्त कार्रवाई

जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आरोपी व्यक्ति किसी भी राज्य मेडिकल काउंसिल या एनएमसी में पंजीकृत नहीं है। उसके खिलाफ एनएमसी अधिनियम, 2019 की धारा 34 और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर थाना सदर पुलिस को सौंप दिया गया। जिला औषधि नियंत्रण विभाग ने कहा कि ऐसी अवैध गतिविधियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से कोई समझौता न हो।