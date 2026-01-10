Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspalwal haryana police attack illegal liquor raid mundkati village FIR
पलवल में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर चाकू और डंडों से हमला, फाड़ दी वर्दी

पलवल में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर चाकू और डंडों से हमला, फाड़ दी वर्दी

संक्षेप:

पलवल के सौंध गांव में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर दुकानदार और उसके परिजनों ने चाकू व डंडों से हमला कर दिया। इस हिंसक झड़प में एक सिपाही की वर्दी फट गई, जिसके बाद पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

Jan 10, 2026 05:22 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, पलवल
share Share
Follow Us on

पलवल के मुंडकटी थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम को अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। दुकानदार और उसके परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर चाकू और डंडों से हमला कर एक सिपाही की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने इस मामले में तीन महिलाओं सहित पांच नामजद और 10 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परचून की दुकान पर बेच रहा था शराब

मुंडकटी थाना प्रभारी तेजपाल ने बताया कि थाने के पीएसआई रोहित गश्त पर थे। उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि सौंध गांव में राजू अपनी परचून की दुकान पर अवैध रूप से शराब बेचता है। सूचना मिलते ही पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तुरंत मौके पर पहुंची।

ये भी पढ़ें:पलवल-अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू, जेवर एयरपोर्ट जाना होगा आसान

पुलिस पर कर दिया हमला

पुलिस टीम के दुकान पर पहुंचते ही दुकानदार राजू ने पुलिसकर्मियों को गालियां देना शुरू कर दिया। उसने शोर मचाकर अपने परिवार के सदस्यों को भी बुला लिया। मौके पर राजू का भाई भगत, भगत की पत्नी कविता, राजू की पत्नी सविता और हेमन नामक महिला के साथ 10 अन्य व्यक्ति लाठी-डंडे लेकर आ गए। इन सभी ने मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इसी दौरान राजू ने अपनी जेब से बटनदार चाकू निकालकर सिपाही अमन पर हमला कर दिया। सिपाही अमन ने किसी तरह अपनी जान बचाई, लेकिन झगड़े के दौरान आरोपियों ने उसकी वर्दी फाड़ दी।

ये भी पढ़ें:NCR के 200 गांव और 33 वार्ड हुए नशा मुक्त, युवाएं ने ऐसे बनाई नशे से दूरी

हमले के बाद पुलिस टीम मौके से वापस लौट गई। टीम इंचार्ज पीएसआई रोहित की लिखित शिकायत पर मुंडकटी थाना पुलिस ने सौंध गांव निवासी राजू, भगत, कविता, सविता, हेमन और 10 अन्य के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, लाठी-डंडों व चाकू से जानलेवा हमला करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश जारी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Palwal News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।