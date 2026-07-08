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पलवल में भंडारे के बाद गायब हो गया 3 साल का मासूम, तालाब में तैरता मिला शव

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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परिवार का आरोप है कि किसी ने उनके 3 साल के बच्चे को अगवा कर उसकी हत्या कर दी है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। 

पलवल में भंडारे के बाद गायब हो गया 3 साल का मासूम, तालाब में तैरता मिला शव

पलवल के हसनपुर थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में मंगलवार की सुबह लापता हुए तीन वर्षीय प्रिंस का शव गांव की जोहड़ में तैरता मिला। जोहड़ में शव मिलने से गांव में मातम छा गया। परिजनों ने घटना की सूचना हसनपुर थाना पुलिस को दी। वहीं, मृतक बच्चे के पिता ने बच्चे की हत्या कर शव जोहड़ में डालने को लेकर शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने गुमशुदगी के केस में हत्या की धारा जोड़ते हुए जांच शुरू कर दी है।

हसनपुर थाना प्रभारी हरिओम के अनुसार, गांव करीमपुर निवासी डिगपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि मंगलवार की सुबह उसके परिवार के सभी सदस्य गांव के मंदिर में आयोजित भंडारे में गए हुए थे। इस दौरान करीब 11:30 बजे उसका तीन साल का बेटा प्रिंस घर से पशुओं के बांधने वाले प्लॉट की ओर गया था।

भंडारे के बाद अचानक गायब हो गया बच्चा

जब उसके परिवार के सदस्य परिवार के मंदिर से लौटे तो उन्होंने प्रिंस घर पर नहीं मिला और लापता हो गया। परिजनों ने लापता बच्चे की गांव के आसपास और रिश्तेदारों के पास तलाश की, लेकिन लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों ने प्रिंस के लापता होने की शिकायत थाना पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि बुधवार की सुबह उन्हें सूचना मिली कि गांव के जोहड़ में लापता बच्चे का शव तैर रहा हैं।

परिवार ने जताई हत्या की आशंका

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल भेज दिया। जहां पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। प्रभारी ने कहा कि मृतक बच्चे के पिता ने दी शिकायत में आरोप लगाया है कि किसी अज्ञात ने उसके बेटे का अपहरण कर हत्या कर शव जोहड़ में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि तीन वर्ष का बच्चा जोहड़ में कैसे जा सकता है।

गांव के सरपंच ने क्या कहा?

गांव करीमपुर के सरपंच पवन ने बताया कि उन्होंने गांव की जोहड़ को लेकर जिला प्रशासन को तारबंदी को लेकर कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जोहड़ की घेराबंदी हो जाती तो भविष्य में इस तरह की घटनाओं की आशंका कम हो सकती थी।

पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले हसनपुर थाना प्रभारी हरिओम ने बताया कि मृतक बच्चे के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद जांच की जाएंगी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, जिसको लेकर सभी पहलुओं को जांच में परखा जाएगा। मृतक बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

(अजित कुमार )

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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