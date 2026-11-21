नेहा बोरा को आई गाजा की याद, बोलीं- नरसंहार के मामले में 'दो पक्ष' नहीं हो सकते
भाकपा-माले नेता ने कहा, 'जिस तरह नाजी जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं हो सकते थे, उसी तरह गाजा में हो रहे नरसंहार या फिलिस्तीन पर इजराइल के क्रूर औपनिवेशिक कब्जे को सामान्य नहीं माना जा सकता।'
वामपंथी छात्र संगठन आइसा (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे को उठाते हुए उसे साझा मानवता के लिए एक कसौटी बताया है। नेहा का कहना है कि साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा पूरी फिलिस्तीनी सभ्यता को जानबूझकर नष्ट करने और वहां नरसंहार करने के मामले में कोई 'दो पक्ष' नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि इस बात की समझ हमें भारत की साम्राज्यवाद विरोधी विरासत से मिलती है। नेहा बोरा ने यह बात CPI (ML) के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य की एक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर करते हुए कही।
नेहा ने दीपांकर की जिस पोस्ट को शेयर किया, उसमें भाकपा (माले) के नेता ने इजराइल के साथ भारत के मजबूत संबंधों का विरोध किया और इजराइल को फिलिस्तीन में नरसंहार के लिए जिम्मेदार बताया है। उन्होंने लिखा, ‘भारत की कोई ऐसी स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती जो इजराइल के साथ मजबूत रणनीतिक संबंधों की वकालत करे। आज इजराइल एक ऐसा शासन है जो नरसंहार कर रहा है।’
'इजराइल कर रहा महिलाओं, बच्चों और आम लोगों का नरसंहार'
दीपांकर ने कहा, 'ऐसे देश या शासन के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं हो सकते, जो वैश्विक निंदा के बावजूद बच्चों, महिलाओं और आम लोगों का नरसंहार करता रहे।' इसके बाद उन्होंने इजराइल की तुलना नाजी जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी समर्थक सरकार से की और लिखा, 'जिस तरह नाजी जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के साथ कोई रणनीतिक संबंध नहीं हो सकते थे, उसी तरह गाजा में हो रहे नरसंहार या फिलिस्तीन पर इजराइल के क्रूर औपनिवेशिक कब्जे को सामान्य नहीं माना जा सकता, न ही इसे नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही कम करके आंका जा सकता है।'
'यह नरसंहार और फिलिस्तीन पर कब्जा तुरंत खत्म हो'
आगे उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस नरसंहार के बंद होने का बेसब्री से इंतजार कर रही है। उन्होंने लिखा, 'दुनिया भर के शांतिप्रिय लोग, और विशेष रूप से आजादी व न्याय की चाह रखने वाले युवा, चाहते हैं कि यह नरसंहार और फिलिस्तीन पर इजराइल का औपनिवेशिक कब्जा तुरंत खत्म हो।'
'भारत ऐसे कदम उठाए जिससे युद्ध अपराधियों को सजा मिले'
इसके आगे भाकपा-माले के नेता ने भारत सरकार को सलाह देते हुए लिखा, 'भारत को न्याय, आजादी और शांति की वैश्विक आवाज के साथ खड़ा होना चाहिए। विदेश नीति के स्तर पर भारत को ऐसा हर संभव कदम उठाना चाहिए जिससे कि युद्ध अपराधियों को सजा मिले, न कि उन्हें बढ़ावा मिले।'
'भारत की छवि पर पड़ रहा नकारात्मक असर'
दीपांकर के अनुसार इजराइल के साथ गहरे राजनीतिक संबंधों की वजह से भारत की छवि पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने लिखा, 'इजराइल के साथ भारत के मौजूदा रणनीतिक संबंध, अडाणी के नेतृत्व में बढ़ता कॉर्पोरेट व्यापार, जिसमें हथियारों की आपूर्ति भी शामिल है, और इजराइल की निगरानी तकनीक व सुरक्षा मॉडल का खतरनाक इस्तेमाल, इन सबने भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और विदेश नीति की विश्वसनीयता को भारी नुकसान पहुंचाया है।'
'सुरक्षा का हवाला दे इजराइल से संबंधों को सही ना ठहराएं'
अपनी पोस्ट के अंत में दीपांकर ने बताया कि इजराइल से संबंधों का दुष्प्रभाव देश के लोकतंत्र और शासन व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार से यह मांग की कि इजराइल के साथ वह हर तरह के संबंध जल्द से जल्द खत्म करे। उन्होंने लिखा, 'सबसे बड़ी बात यह है कि इससे हमारे अपने देश के लोकतंत्र और शासन-व्यवस्था की सेहत पर भी बुरा असर पड़ा है। हमें इन संबंधों को जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए, और भारत की रक्षा या 'राष्ट्रीय सुरक्षा' की जरूरतों का हवाला देकर इन्हें सही ठहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।'
कौन हैं नेहा बोरा?
नेहा बोरा वामपंथी छात्र संगठन AISA (अखिल भारतीय छात्र संघ) की अध्यक्ष हैं और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से पीएचडी कर रहीं हैं। आइसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से संबद्ध छात्र संगठन है। बोरा इस साल जुलाई में उस वक्त चर्चा में आ गई थीं, जब उन्होंने NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) पेपर लीक के विरोध में जंतर-मंतर पर हुए धरना प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ 23 दिन की भूख हड़ताल की थी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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