अगले तीन महीने बंद रहेगी दिल्ली की यह रेलवे क्रॉसिंग, पुलिस ने एडवायजरी जारी कर सुझाए अन्य रास्ते

संक्षेप: इस बारे में जारी एडवायजरी में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन तीन महीनों के दौरान इस हिस्से के आसपास ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक रहेगी, पुलिस ने आसान सफर के लिए वाहन चालकों को दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह भी दी।

दिल्ली में यातायात पुलिस ने बुधवार को एक ट्रैफिक एडवायजरी जारी करते हुए बताया कि निर्माण कार्य के चलते पालम रेलवे क्रॉसिंग को अगले तीन महीनों के लिए बंद कर दिया गया है, इसके साथ ही पुलिस ने इस वजह से यहां आसपास के इलाकों में लगने वाले जाम को लेकर भी लोगों को सचेत किया है। एडवायजरी में कहा गया है कि 3 नवंबर को लागू किए गए ट्रैफिक प्रतिबंध अगले तीन महीनों तक लागू रहेंगे और आने-जाने वालों से रिक्वेस्ट है कि वे अपनी यात्रा उसी हिसाब से प्लान करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जारी एडवायजरी में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया कि इन तीन महीनों के दौरान इस हिस्से के आसपास ट्रैफिक की आवाजाही पर रोक रहेगी, साथ ही पुलिस ने वाहन चालकों को आसान सफर के लिए दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह भी दी।

इस एडवाइजरी के अनुसार, द्वारका से दिल्ली कैंटोनमेंट और धौला कुआं की ओर आने वाले वाहनों को पालम-द्वारका फ्लाईओवर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। साथ ही मंगलापुरी से दिल्ली कैंटोनमेंट और धौला कुआं की ओर आने वाले वाहनों को परशुराम चौक और पालम फ्लाईओवर से होकर आने के लिए कहा गया है।

पालम कॉलोनी से पालम फ्लाईओवर रोड तक आने के इच्छुक लोगों को परशुराम चौक, मंगलापुरी या भगत चंद्र हॉस्पिटल चौक से अन्य रास्ते का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि भारी गाड़ियों को पालम इलाके से पूरी तरह बचने और आगे की यात्रा के लिए रिंग रोड या NH-48 चुनने की सख्त सलाह दी गई है।

ट्रैफिक डायवर्जन रूट: * द्वारका → दिल्ली कैंट/धौला कुआं: पालम-द्वारका फ्लाईओवर का इस्तेमाल करें।

* मंगलापुरी → दिल्ली कैंट/धौला कुआं: परशुराम चौक → पालम फ्लाईओवर लें।

* पालम कॉलोनी → पालम फ्लाईओवर रोड: परशुराम चौक / मंगलापुरी / भगत चंद्र हॉस्पिटल चौक से दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करें।

* भारी गाड़ियां: पालम इलाके से बचें; रिंग रोड / NH-48 को फॉलो करें।

पब्लिक एडवाइजरी: * प्रभावित हिस्सों से बचें और दूसरे रास्ते चुनें।

* भीड़ कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राथमिकता दें।