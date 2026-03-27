Palam Fire Tragedy : केमिकल ने भड़काई थी आग, पालम अग्निकांड की FSL रिपोर्ट आई सामने

दिल्ली के पालम की राम चौक मार्केट स्थित चार मंजिला इमारत में बीते दिनों लगी भीषण आग के मामले में दमकल विभाग और एफएसएल की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट की मानें तो इमारत के बेसमेंट और अन्य मंजिलों पर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था।

दिल्ली के पालम की राम चौक मार्केट स्थित चार मंजिला इमारत में बीते दिनों लगी भीषण आग के मामले में दमकल विभाग और फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट की मानें तो इमारत के बेसमेंट और अन्य मंजिलों पर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके चलते आने-जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया और कश्यप परिवार के सदस्य आग में फंस गए। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

थिनर-परफ्यूम का भी था भंडारण पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट से पता चला है कि इमारत में कपड़ों के साथ-साथ थिनर, परफ्यूम और अन्य केमिकल्स (नेल पॉलिश) का भंडारण किया गया था। ये सभी पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जिससे आग कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई।

बेसमेंट में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल लेकर प्रारंभिक जांच की, जिसमें केमिकल्स के कारण आग फैलने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बेसमेंट में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। थिनर और परफ्यूम ने आग को खतरनाक ढंग से फैलाया। दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर इमारत में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ न रखे जाते, तो आग को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता था। फिलहाल, संबंधित विभागों ने इमारत मालिक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही, इलाके में अन्य व्यावसायिक इमारतों की भी जांच की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाईकी जाएगी।