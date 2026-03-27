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Palam Fire Tragedy : केमिकल ने भड़काई थी आग, पालम अग्निकांड की FSL रिपोर्ट आई सामने

Mar 27, 2026 06:28 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के पालम की राम चौक मार्केट स्थित चार मंजिला इमारत में बीते दिनों लगी भीषण आग के मामले में दमकल विभाग और एफएसएल की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट की मानें तो इमारत के बेसमेंट और अन्य मंजिलों पर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था। 

Palam Fire Tragedy : केमिकल ने भड़काई थी आग, पालम अग्निकांड की FSL रिपोर्ट आई सामने

दिल्ली के पालम की राम चौक मार्केट स्थित चार मंजिला इमारत में बीते दिनों लगी भीषण आग के मामले में दमकल विभाग और फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की प्राथमिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट की मानें तो इमारत के बेसमेंट और अन्य मंजिलों पर भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप धारण कर लिया था। इसके चलते आने-जाने का एकमात्र रास्ता बंद हो गया और कश्यप परिवार के सदस्य आग में फंस गए। हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी।

थिनर-परफ्यूम का भी था भंडारण

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट से पता चला है कि इमारत में कपड़ों के साथ-साथ थिनर, परफ्यूम और अन्य केमिकल्स (नेल पॉलिश) का भंडारण किया गया था। ये सभी पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, जिससे आग कुछ ही देर में पूरी इमारत में फैल गई।

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बेसमेंट में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन

एफएसएल टीम ने घटनास्थल से सैंपल लेकर प्रारंभिक जांच की, जिसमें केमिकल्स के कारण आग फैलने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों का कहना है कि बेसमेंट में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया था। थिनर और परफ्यूम ने आग को खतरनाक ढंग से फैलाया। दमकल विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अगर इमारत में इस तरह के ज्वलनशील पदार्थ न रखे जाते, तो आग को जल्दी नियंत्रित किया जा सकता था। फिलहाल, संबंधित विभागों ने इमारत मालिक और अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही, इलाके में अन्य व्यावसायिक इमारतों की भी जांच की जा रही है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाईकी जाएगी।

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एसडीएम रिपोर्ट सार्वजनिक करे सरकार : आप

वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) ने पालम अग्निकांड को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार पर विधानसभा में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। 'आप' के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जांच एसडीएम को सौंपी गई थी, लेकिन रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। उन्होंने मांग की कि रिपोर्ट जारी कर सच्चाई सामने लाई जाए। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री पीड़ितों को ही दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि घटनास्थल पर राहत कार्य में गंभीर लापरवाही हुई। उनका कहना है कि गली संकरी होने का दावा गलत है और दमकल की पर्याप्त गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचीं थीं। आम आदमी पार्टी के नेता ने सरकार से सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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