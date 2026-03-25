पालम अग्निकांडः दिल्ली के चीफ सेक्रेट्री और पुलिस कमिश्नर को नोटिस, विधानसभा में भी उठा मुद्दा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पालम में एक इमारत में 18 मार्च को लगी आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पालम में एक इमारत में 18 मार्च को लगी आग की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस घटना में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी और तीन अन्य घायल हो गए थे। आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है।
एनएचआरसी ने अपने एक बयान में कहा कि खबरों के मुताबिक फायर ब्रिगेड की टीमों की हाइड्रोलिक क्रेन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से बचाव अभियान में देरी हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगर उपकरण समय पर काम करते तो और भी जानें बचाई जा सकती थीं।
दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने पालम में आग की घटना के मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। खबरों के अनुसार, यह आग ग्राउंड फ्लोर पर बनी एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और तेजी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने घर की खिड़कियां और दीवारें तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश की। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए।
अखबार की रिपोर्ट का भी जिक्र
एनएचआरसी ने 19 मार्च को छपी एक अखबार की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। बयान में कहा गया कि आयोग ने पाया है कि अगर इस न्यूज रिपोर्ट की बातें सच हैं तो इससे मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मामला सामने आता है। इसलिए, उसने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर इस मामले पर दो हफ्तों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट में पीड़ित और घायल लोगों को मुआवजा देने की स्थिति के बारे में भी जानकारी शामिल होगी।
विधानसभा में भी मुद्दा उठा
सोमवार को दिल्ली विधानसभा में भी यह मुद्दा उठा। सभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि दिल्ली फायर सर्विसेज की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक पालम स्थित इमारत के बेसमेंट में अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन से छत तक जाने के लिए सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, जहां इमारत के बाहर से पहुंचा नहीं जा सकता था। हालांकि, आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया कि रिपोर्ट में बचाव कार्यों में हुई देरी का ज़िक्र क्यों नहीं है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।