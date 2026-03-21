पालम अग्निकांडः शोक सभा में गाली-गलौज करने लगे सौरभ भारद्वाज और फिर…, BJP विधायक का आरोप
भाजपा विधायक ने आम आदमी पार्टी पर अग्निकांड के मृतकों के लिए आयोजित प्रार्थना सभा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक ने कहा कि शोक सभा में आप नेता सरकार को कोस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि यह शोक सभा का समय है। इस पर वे भड़क उठे और गाली-गलौज करने लगे।
भाजपा विधायक ने आम आदमी पार्टी पर अग्निकांड के मृतकों के लिए आयोजित प्रार्थना सभा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी ने कहा कि शोक सभा में आप नेता सरकार को कोस रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अभी यह चर्चा का सही समय नहीं है। यह शोक सभा का समय है। इस पर वे भड़क उठे और गाली-गलौज करने लगे।
भारतीय जनता पार्टी के पालम विधायक कुलदीप सोलंकी ने आप नेताओं पर दिल्ली में हाल ही में हुई अग्निकांड के 9 मृतकों के लिए आयोजित प्रार्थना सभा का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। सोलंकी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्थानीय शोक सभा से राजनीति को दूर रखने के अनुरोधों पर गाली-गलौज की।
हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैंः बीजेपी विधायक
भाजपा विधायक कुलदीप सोलंकी ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि हमारे पालम इलाके में भीषण आग लगने की घटना घटी। बाजार के मुखिया राजेंद्र कश्यप और उनका परिवार वहीं रहता था। उनकी सौंदर्य प्रसाधन और कपड़ों की एक दुकान थी। आग लगने का कारण अभी जांच के दायरे में है, लेकिन उनके परिवार को भारी नुकसान हुआ है। दम घुटने और जलने से परिवार के नौ लोगों की मौत हो गई। हम पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। हम सरकार और प्रशासन द्वारा दी जा सकने वाली हर संभव सहायता प्रदान करेंगे और सामाजिक रूप से भी उनका समर्थन करेंगे।
क्रोधित हो गए और गाली-गलौज करने लगेः सोलंकी
उन्होंने आगे कहा कि राजेंद्र जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सौरभ भारद्वाज जी कल आए थे। बाजार के लोगों ने वहां शोक सभा का आयोजन किया था। मैं भी वहां गया। उनके दो-तीन विधायक, पार्षद, कार्यकर्ता सभी आसपास बैठे थे। जैसे ही मैं राजेंद्र जी के पास जाकर बैठा, वे कहने लगे कि प्रशासन विफल हो गया है, सरकार बेकार है। वे लोग सरकार और भाजपा पर आरोप लगाने लगे। मैंने उनसे दो बार अनुरोध किया। मैंने कहा कि भारद्वाज जी, अभी यह चर्चा का सही समय नहीं है। यह शोक सभा का समय है। तब वे क्रोधित हो गए और गाली-गलौज करने लगे। और फिर मामला गरमा गया।
9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी: केजरीवाल
इस बीच, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो उन 9 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। शोक संतप्त परिवार से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए आप के राष्ट्रीय संयोजक ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि जब अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा तो उनकी सीढ़ियां कथित तौर पर काम नहीं कर रही थीं।
बीजेपी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया
केजरीवाल ने कहा कि अगर दमकलकर्मियों ने समय पर कार्रवाई की होती तो शायद कई जानें बचाई जा सकती थीं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति जताने के बजाय घटनास्थल पर गुंडागर्दी की।
लोगों को मृतक परिवार से मिलने से रोका जा रहा
उन्होंने कहा कि एक परिवार ने अपने नौ सदस्यों को खो दिया। उनके प्रति सहानुभूति जताने के बजाय उन्होंने गुंडागर्दी शुरू कर दी। भाजपा को इस कदर गिरते देख मुझे बहुत दुख हुआ। केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि लोगों को मृतक परिवार से मिलने से रोका जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। यह बहुत दुखद है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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