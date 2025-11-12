Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspakistani woman indian husband love story visa cancellation delhi high court
प्यार की सीमा पार! पाकिस्तानी दुल्हन ने भारत आने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

प्यार की सीमा पार! पाकिस्तानी दुल्हन ने भारत आने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

संक्षेप: पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा वीजा रद्द करने से आहत एक पाकिस्तानी महिला ने अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू की है।

Wed, 12 Nov 2025 01:52 PMAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

सीमाओं के उस पार बसी एक प्रेम कहानी, जो आतंक की आग में झुलसकर भी बुझने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका देते हुए तीन हफ्तों का समय दिया है, ताकि वो एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर जवाब दे सके। ये महिला अपने भारतीय पति के पास आने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आतंक की छांव में टूटा वैवाहिक सपना

साल 2025 की शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पाकिस्तानी महिला अप्रैल में वैध विजिटर वीजा लेकर अटारी-वाघा बॉर्डर से पैदल भारत आईं। वो भारत में दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने और अपने भारतीय पति के साथ घर बसाने आई थी। लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ खौफनाक आतंकी हमला (जिसमें 26 मासूमों की जान गई) ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा (मेडिकल, लॉन्ग टर्म और डिप्लोमैटिक को छोड़कर) रद्द कर दिए। 28 अप्रैल को महिला को वापस पाकिस्तान लौटने का 'एग्जिट परमिट' थमा दिया गया। इसके बाद पति-पत्नी की दुनिया उजड़ गई।

वर्चुअल निकाह से लेकर कोर्ट की दहलीज तक

ये कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी दोस्ती का नतीजा है। दोनों परिवार अक्सर एक-दूसरे के देश आते-जाते थे। बच्चों के बड़े होने पर रिश्ता पक्का करने का फैसला हुआ। पहले 28 जुलाई 2024 को वर्चुअल निकाह हुआ फिर 14 नवंबर 2024 को पाकिस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी हुई। महिला का पासपोर्ट 2027 तक वैध था वहीं वीजा अगस्त 2025 तक। लेकिन आतंक के बहाने वीजा सर्विस बंद हो गई । ऑनलाइन एप्लीकेशन और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) की अर्जी पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एग्जिट ऑर्डर रद्द करने की मांग की।

कोर्ट का सख्त तेवर

जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने 6 अक्टूबर को केंद्र और अधिकारियों को नोटिस थमाया था। पूछा गया – दूसरों के LTV क्यों मंजूर हुए, इनकी अर्जी क्यों लटकी? लेकिन जवाब नहीं आया। अब तीन हफ्ते की मोहलत देते हुए इसे 'आखिरी मौका' बताया गया। पिटीशनर की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजीव सागर समेत चार वकीलों ने पैरवी की।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।