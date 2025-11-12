प्यार की सीमा पार! पाकिस्तानी दुल्हन ने भारत आने के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा

संक्षेप: पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा वीजा रद्द करने से आहत एक पाकिस्तानी महिला ने अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में कानूनी लड़ाई शुरू की है।

सीमाओं के उस पार बसी एक प्रेम कहानी, जो आतंक की आग में झुलसकर भी बुझने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आखिरी मौका देते हुए तीन हफ्तों का समय दिया है, ताकि वो एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर जवाब दे सके। ये महिला अपने भारतीय पति के पास आने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी।

आतंक की छांव में टूटा वैवाहिक सपना साल 2025 की शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। पाकिस्तानी महिला अप्रैल में वैध विजिटर वीजा लेकर अटारी-वाघा बॉर्डर से पैदल भारत आईं। वो भारत में दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने और अपने भारतीय पति के साथ घर बसाने आई थी। लेकिन 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ खौफनाक आतंकी हमला (जिसमें 26 मासूमों की जान गई) ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को आदेश जारी कर सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा (मेडिकल, लॉन्ग टर्म और डिप्लोमैटिक को छोड़कर) रद्द कर दिए। 28 अप्रैल को महिला को वापस पाकिस्तान लौटने का 'एग्जिट परमिट' थमा दिया गया। इसके बाद पति-पत्नी की दुनिया उजड़ गई।

वर्चुअल निकाह से लेकर कोर्ट की दहलीज तक ये कहानी कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि दो परिवारों की सदियों पुरानी दोस्ती का नतीजा है। दोनों परिवार अक्सर एक-दूसरे के देश आते-जाते थे। बच्चों के बड़े होने पर रिश्ता पक्का करने का फैसला हुआ। पहले 28 जुलाई 2024 को वर्चुअल निकाह हुआ फिर 14 नवंबर 2024 को पाकिस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी हुई। महिला का पासपोर्ट 2027 तक वैध था वहीं वीजा अगस्त 2025 तक। लेकिन आतंक के बहाने वीजा सर्विस बंद हो गई । ऑनलाइन एप्लीकेशन और लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) की अर्जी पर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और एग्जिट ऑर्डर रद्द करने की मांग की।