Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPakistani terrorists were given shelter, fed and watered, NIA found two guilty
मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को दी थी पनाह, उन्हें खिलाया-पिलाया…; NIA ने 2 को पाया दोषी

मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को दी थी पनाह, उन्हें खिलाया-पिलाया…; NIA ने 2 को पाया दोषी

संक्षेप:

अदालत ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को आतंकी संगठन को समर्थन देने और साजिश रचने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया।

Dec 18, 2025 10:04 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को पनाह देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को आतंकी संगठन को समर्थन देने और साजिश रचने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इन धाराओं के तहत पाया दोषी

विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18, 19 और 39 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे साबित किया है और ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे आरोपियों की बेगुनाही साबित हो सके। अब अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।

आतंकी बुरहान वानी से जुड़ा है मामला

अदालत के अनुसार, यह मामला वर्ष 2016 का है। जब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली अन्य आतंकियों के साथ घुसपैठ कर भारत में आया था। यह घुसपैठ कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद देश में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश के तहत की गई थी।

आतंकियों को खिलाया-पिलाया…

एनआईए ने इस संबंध में जुलाई 2016 में आतंकवादी साजिश का मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप था कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में अन्य आतंकियों के मारे जाने के बाद बहादुर अली को जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर ने शरण दी। दोनों ने उसे रहने की जगह, भोजन और अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराई।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।