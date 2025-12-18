मुठभेड़ के बाद पाकिस्तानी आतंकियों को दी थी पनाह, उन्हें खिलाया-पिलाया…; NIA ने 2 को पाया दोषी

संक्षेप: अदालत ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को आतंकी संगठन को समर्थन देने और साजिश रचने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया।

दिल्ली की पटियाला हाउस स्थित विशेष एनआईए अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी को पनाह देने के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने जहूर अहमद पीर और नजीर अहमद पीर को आतंकी संगठन को समर्थन देने और साजिश रचने का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ फैसला सुनाया।

इन धाराओं के तहत पाया दोषी विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा की कोर्ट ने दोनों आरोपियों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18, 19 और 39 के तहत दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपों को संदेह से परे साबित किया है और ऐसा कोई साक्ष्य सामने नहीं आया, जिससे आरोपियों की बेगुनाही साबित हो सके। अब अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय की है।

आतंकी बुरहान वानी से जुड़ा है मामला अदालत के अनुसार, यह मामला वर्ष 2016 का है। जब आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकी बहादुर अली अन्य आतंकियों के साथ घुसपैठ कर भारत में आया था। यह घुसपैठ कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद देश में आतंकी हमलों को अंजाम देने की साजिश के तहत की गई थी।