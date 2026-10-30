PAK आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़ा संदिग्ध फरीदाबाद से गिरफ्तार, पंजाब ग्रेनेड अटैक में था वॉन्टेड

पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी नेटवर्क से कथित संबंध रखने के संदिग्ध व्यक्ति कुलवंत सिंह को फरीदाबाद के एक गांव से गिरफ्तार किया गया है। वह पंजाब में ग्रेनेड अटैक मामले में वॉन्टेड था। पंजाब पुलिस की एक टीम उसे अपने साथ ले गई।

हरियाणा की स्पेशल टास्क फोर्स और पंजाब पुलिस की टीम ने कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध व्यक्ति कुलवंत सिंह उर्फ कुलवंत अलीका को फरीदाबाद के छांयसा से बुधवार रात गिरफ्तार किया। कुलवंत सिंह यहां यमुनापार स्थित छांयसा के पंचायती झुग्गी गांव में अपनी बुआ के घर ठहरा हुआ था।

कुलवंत दो दिन पहले ही यहां आया था। उसके बारे में जानकारी मिलते ही बुधवार रात को पंजाब पुलिस यहां पहुंची और एसटीएफ व स्थानीय पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।

पुलिस के अनुसार, कुलवंत मूलरूप से पंजाब के फिरोजपुर जिले के अलीका गांव का रहने वाला है। आरोप है कि वह फाजिल्का जिले के जलालाबाद सिटी थाने में 13 सितंबर को हुए ग्रेनेड हमले का मास्टरमाइंड था। जलालाबाद में ग्रेनेड हमले के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां उसकी तलाश कर रही थीं। जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर फाजिल्का पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को उसे फरीदाबाद से स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसके नेटवर्क और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

पुलिस के अनुसार, कुलवंत करीब 8 महीने बठिंडा जेल में बंद रहा था। जेल से अगस्त 2026 को जमानत पर आने के बाद उसने 13 सितंबर को जलालाबाद थाने के बाहर ग्रेनेड हमला करवाया। उसके खिलाफ पंजाब में 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।

पंजाब पुलिस साथ ले गई थाना छांयसा प्रभारी गोपाल दास ने बताया कि बुधवार रात पंजाब पुलिस की टीम यहां पहुंची थी। उनके पास कुलवंत सिंह के उसकी बुआ परमजीत कौर के घर छिपे होने की सूचना थी।सूचना के आधार पर उनकी टीम ने पंजाब पुलिस के साथ उसकी बुआ के घर पर छापा मारा, जहां से उसे पकड़ लिया गया। इसके बाद पंजाब पुलिस उसे अपने साथ ले गई।

नशा तस्करी से शुरुआत फिरोजपुर जिले के अलीका गांव के रहने वाले कुलवंत ने नशा तस्करी से अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 24 साल की उम्र में पंजाब के 8 थानों में 10 मुकदमे दर्ज हैं। ये सभी केस पिछले दो साल में दर्ज हुए हैं। कुलवंत के खिलाफ पहला केस 23 अप्रैल 2024 को दर्ज हुआ और दसवां इसी साल 29 मार्च को। कुलवंत 2 साल 4 महीने जेल में भी रह चुका है।