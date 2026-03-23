Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पाकिस्तानी जासूसी कांड: पंचर की दुकान चलाता था नौशाद, ऐसे कसा शिकंजा?

Mar 23, 2026 01:09 pm ISTKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गाजियाबाद/फरीदाबाद
share

बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी नौशाद अली फरीदाबाद में पंक्चर की दुकान की आड़ में पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। यह गिरोह महिलाओं और नाबालिगों के जरिए सैन्य ठिकानों की रेकी और वीडियो भेजने का काम करता था।

पाकिस्तानी जासूसी कांड: पंचर की दुकान चलाता था नौशाद, ऐसे कसा शिकंजा?

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़ा गया नौशाद अली पिछले तीन महीने से ग्रेटर फरीदाबाद के नचौली इलाके में पेट्रोल पंप पर पंक्चर की दुकान चला रहा था। यहां वह तीन महीने पहले ही कोलकाता से किसी संपर्क के जरिए आया था। नौशाद अली मूलरूप से बिहार के मुजफ्फरपुर के थाना काटी के अंतर्गत हरचंदा गांव का रहने वाला है। 16 मार्च को गाजियाबाद पुलिस की टीम आरोपी को काबू करने के लिए पेट्रोल पंप पर आई थी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो उसके सहकर्मियों के होश उड़ गए थे।

पुलिसकर्मियों ने पंप पर कर्मचारियों को सिर्फ इतना बताया कि वे हेडक्वार्टर से आए हैं। इसके बाद वे उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर चले गए थे। बाद में पता चला कि उसे जासूसी मामले में पकड़ा है तो उसके साथ पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों के होश उड़ गए। पंप पर काम करने वाले संतोष ने बताया कि करीब तीन महीने पहले यहां पंक्चर वाले की जरूरत थी।

16 मार्च को पंप पर आई थी पुलिस

पंप कर्मियों ने बताया कि जब पुलिस की टीम 16 मार्च को आरोपी को दबोचने के लिए पेट्रोल पंप पर आई थी तो वह पंप पर ही मौजूद था। पुलिस ने यहां कर्मचारियों का ब्यौरा जुटाया। सभी के मोबाइल नंबर और नाम पूछे।

सीधे पंक्चर लगाने वाले नौशाद अली को दबोचा

इसके बाद पुलिस पेट्रोल पंप के आस-पास तलाश करती रही। बताया जाता है कि कुछ समय बाद पुलिस फिर से पेट्रोल पंप पर आई और सीधे पंक्चर लगाने वाले नौशाद अली को दबोच लिया। इसके बाद चार्जिंग पर लगे उसके मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया था। पंप कर्मियों ने बताया कि पुलिस के पास नौशाद का सिर्फ आधार कार्ड था, लेकिन पुलिस के पास उसका फोटो या कोई और दस्तावेज नहीं था। आधार कार्ड में फोटो साफ नहीं था।

महिलाओं और नाबालिगों से कराई जाती थी रेकी

पूछताछ में सामने आया कि सरफराज अपने नेटवर्क को बचाने के लिए महिलाओं और नाबालिगों का इस्तेमाल करता था। इन्हें कम संदेह के चलते संवेदनशील स्थानों पर भेजा जाता था। पकड़े गए नाबालिग आरोपी ने कबूल किया कि उसे सोनीपत और दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की रेकी के लिए भेजा गया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाने के दौरान मौके पर मौजूद था।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के जासूसों के निशाने पर था देवघर का मंदिर, बिहार के नौशाद के पास टास्क

बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था नेटवर्क

जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था और देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी हैं और डिजिटल साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:कौन है मथुरा की मीरा? जो पाक के लिए कर रही थी जासूसी, हथियार सप्लाई में भी नाम

अलग-अलग तारीख पर ऐसे हुई गिरफ्तारी

कौशांबी थाना पुलिस ने 14 मार्च को एक महिला समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया था। सभी पाकिस्तान से चल रहे व्हाट्सऐप ग्रुप में सैन्य ठिकानों के वीडियो और लोकेशन भेज रहे थे। आरोपियों ने दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सोलर आईपी बेस्ड कैमरे भी लगाए थे। 20 मार्च को पांच नाबालिग समेत नौ आरोपी और फिर अब 22 मार्च को तीन आरोपी पकड़े गए हैं।

ये भी पढ़ें:सलमान खान के घर की रेकी कर PAK भेजे वीडियो; ना'पाक' जासूस मॉड्यूल में नया खुलासा
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।