पाकिस्तानी खिलाड़ी भारतीय जहाज गिराने वाले इशारे कर रहा; AAP बोली, BJP सरकार पर लानत है

भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ द्वारा नापाक इरादे से किए गए इशारों का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा- भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मज़ाक़ बना रहा है। वो भारतीय जहाज को गिराने वाले इशारे कर रहा है। आप नेता ने भाजपा सरकार से इसके लिए दो सवाल भी किए।

आप नेता ने एक्स पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए भाजपा सरकार से दो सवाल पूछे। पहला, पाकिस्तानियों को ऐसा विश्वस्तरीय मंच क्यों दिया गया? दूसरा, हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया? सौरभ भारद्वाज ने भाजपा सरकार और केंद्र पर हमला करते हुए अपने ट्वीट में आगे लिखा- भाजपा की केंद्र सरकार पर लानत है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 2-2 मैच खेल कर पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ सब ठीक हो रहा है। और उनकी ऐसी हरकते?