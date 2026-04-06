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सावधान! ‘दोस्त’ बन खाड़ी देशों में रह रहे इंडियंस के रिश्तेदारों को लूट रहे पाकिस्तानी, ऐसे लगा रहे चूना

Apr 06, 2026 06:39 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Delhi News : अगर आपका कोई अपना विदेश में रहता या जॉब करता है तो यह खबर आपके लिए है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के दोस्त और रिश्तेदार इन दिनों पाकिस्तानी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। दिल्ली के अलग-अलग साइबर पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायतें मिली हैं।

सावधान! ‘दोस्त’ बन खाड़ी देशों में रह रहे इंडियंस के रिश्तेदारों को लूट रहे पाकिस्तानी, ऐसे लगा रहे चूना

Delhi News : अगर आपका कोई अपना खाड़ी देशों (Gulf Countries) में रहता या जॉब करता है तो यह खबर आपके लिए है। खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के दोस्त और रिश्तेदार इन दिनों पाकिस्तानी साइबर ठगों के निशाने पर हैं। दिल्ली के अलग-अलग साइबर पुलिस स्टेशन में इस तरह की शिकायतें मिली हैं।

ऐसे ही एक मामले में उत्तरी जिला साइबर पुलिस ने ठगों को बैंक खाता मुहैया कराने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते 13 जनवरी को इंद्रलोक इलाके में रहने वाले अहमद ने उत्तरी जिला साइबर पुलिस स्टेशन में ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि दुबई में काम करने वाले उनके दोस्त के नाम पर दो लाख रुपये की ठगी हुई है। किसी ने फेसबुक पर उनके दोस्त के नाम से संपर्क किया और वीजा नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार होने का डर दिखाकर उनसे 2 लाख रुपये ठग लिए।

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फर्जी फेसबुक आईडी से संपर्क कर रहे

इस मामले की जांच से जुड़े अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी ठग खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों के फेसबुक अकाउंट को खंगालते हैं। फिर इन भारतीयों की फोटो लगाकर नया फेसबुक अकाउंट बनाकर उनके दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। इसके बाद नियमित तौर पर बात करते रहते हैं। वह कहते हैं कि घरवालों को रुपये भेजने के बाद कुछ नहीं बचता है।

रकम भेजने का नाटक कर जीतते हैं भरोसा

पुलिस ने बताया कि ठग भरोसा जीतने के बाद दोस्त के खाते में रुपये भेजते हैं और फर्जी स्क्रीन शॉट भी शेयर करते हैं। चूंकि रुपये बैंक खाते में नहीं पहुंचते हैं। इसका कारण वह तकनीकी समस्या बता देते हैं। फिर खुद वीजा संबधी समस्याओं में फंसा बताकर दोस्त से रुपये मांगने लगते हैं। इसके बाद एक शख्स वीजा अधिकारी बनकर बात करता है। फिर भारतीय बैंक खातों में रकम जमा कराकर आईडी बंद कर देते हैं।

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टेलीग्राम ऐप की मदद से खरीदे गए भारतीय बैंक खाते

पाकिस्तान से संचालित इस साइबर अपराधियों के गिरोह ने ठगी गई रकम को जिन बैंक खातों में जमा कराया उन्हें टेलीग्राम ऐप के जरिये खरीदा था। इस बात का खुलासा उत्तर जिला साइबर पुलिस स्टेशन की जांच में हुआ है। पाकिस्तानी ठग इन बैंक खातों में जमा रकम को दुबई और अन्य देशों में निकाल लेते हैं। पुलिस के अनुसार, इन सभी ठगी में फोन कॉल और फेसबुक आईडी पाकिस्तान से संचालित हो रही थी। हर वारदात के बाद आईडी बंद कर दी जाती है।

साइबर ठगों से कैसे बचें

● पहचानें: यदि विदेश में रहने वाला कोई दोस्त अचानक फेसबुक पर मैसेज कर पैसे मांगे, तो तुरंत विश्वास न करें।

● सत्यापित करें: मैसेज के बजाय सीधे अपने दोस्त को उनके पुराने नंबर पर कॉल करके पुष्टि करें।

● सावधान: 'स्क्रीनशॉट' पर भरोसा न करें, हमेशा अपना बैंक बैलेंस चेक करें।

● रिपोर्ट: ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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