पाकिस्तानी महिला ने दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गुहार, क्या मांग; केंद्र सरकार को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक पाकिस्तानी महिला द्वारा भारत में अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए वीजा की मांग वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केन्द्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक पाकिस्तानी महिला द्वारा भारत में अपने भारतीय पति के साथ रहने के लिए वीजा की मांग वाली याचिका पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने केन्द्र सरकार से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। रुकैया ओबैद ने पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में दिल्ली निवासी उबादा अब्दुल बरकत फारूकी से शादी की थी। वह अप्रैल 2025 में अपने पति के साथ भारत आईं। 18 अप्रैल, 2025 को उन्होंने दीर्घकालिक वीज़ा (एलटीवी) के लिए आवेदन किया। पहलगाम आतंकवादी हमले के तीन दिन बाद 25 अप्रैल को भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दीं। इसके अलावा सरकार ने अधिकांश पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए वीजा भी रद्द कर दिए।

अपनी याचिका में ओबैद ने तर्क दिया है कि उसने भारत में रहने की अनुमति के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) से संपर्क किया था, लेकिन उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। उसे 28 अप्रैल को वापस पाकिस्तान लौटने के लिए परमिट जारी कर दिया गया। हालांकि उसने पीठ को बताया कि 29 अप्रैल को (जिस दिन उसने भारत छोड़ा था) समाचार रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि जिन पाकिस्तानी नागरिकों के दीर्घकालिक वीजा के आवेदन लंबित हैं, उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ओबैद ने पीठ को बताया कि इसी आधार पर भारत में वैवाहिक संबंध रखने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों ने देश में रहने का विकल्प चुना था।