Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पाकिस्तान से लगातार फंडिंग, हिंडन एयरबेस की भी जानकारी भेजी; जैश से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ जारी

Mar 18, 2026 06:00 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
share

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल भेजे आरोपियों और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में एजेंसियों को देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। पाक से लगातार फंडिंग और तकनीकी मदद से जासूसी नेटवर्क चल रहा था। जांच एजेंसियों को इसके पुख्ता सुबूत मिले हैं।

पाकिस्तान से लगातार फंडिंग, हिंडन एयरबेस की भी जानकारी भेजी; जैश से जुड़े संदिग्धों से पूछताछ जारी

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में जेल भेजे आरोपियों और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से पूछताछ में एजेंसियों को देश की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारी मिली है। पाक से लगातार फंडिंग और तकनीकी मदद से जासूसी नेटवर्क चल रहा था। जांच एजेंसियों को इसके पुख्ता सुबूत मिले हैं।

सूत्रों के मुताबिक इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग थी। यह सीधे बैंकिंग चैनलों से नहीं, बल्कि हवाला के जरिए पंजाब के रास्ते भारत में पहुंचाई जाती थी। इसके बाद यह रकम अलग-अलग खातों और माध्यमों से आरोपियों तक पहुंचाई जाती थी, ताकि एजेंसियों की नजर से बचा जा सके। पुलिस ने जब आरोपियों के बैंक खातों की गहन जांच की तो उनमें छोटी-बड़ी रकम के कई संदिग्ध ट्रांजेक्शन सामने आए। जांच एजेंसियां अब इन ट्रांजेक्शन की कड़ी जोड़ने में जुटी हैं। सबसे गंभीर खुलासा गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से जुड़ा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा

पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने हिंडन एयरबेस की लोकेशन, फोटो और वीडियो पाक भेजे थे। यह सामग्री उनके मोबाइल फोन से भी बरामद की गई है। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस तरह की संवेदनशील जानकारी दुश्मन देश तक पहुंचना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में दरिंदगी; 4 साल की मासूम का अपहरण, रेप के बाद हत्या

रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही

मसूरी थानाक्षेत्र के गांव नाहल से गिरफ्तार किए गए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्धों को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अदालत ने पुलिस की अर्जी पर सुनवाई करते हुए 17 मार्च की शाम से 19 मार्च की शाम पांच बजे तक का पीसीआर मंजूर किया। वहीं, कौशांबी थाना क्षेत्र से 14 मार्च को गिरफ्तार सभी छह आरोपियों की सात दिन की पुलिस कस्टडी डिमांड मिली है। बुधवार सुबह इन्हें पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। मसूरी पुलिस ने 12 मार्च को नाहल गांव के मोहल्ला बड़गुजरान से छह संदिग्धों सावेज उर्फ जिहादी, जुनैद, फरदीन, इकराम अली, फजरू और मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार किया था।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में हाईवे पर महिला को मारी टक्कर, लाश को रात भर कुचलती रहीं गाड़ियां

सरफराज देता था प्रशिक्षण

एजेंसियों को आरोपियों के मोबाइल फोन से कई ऐसे वीडियो और फोटो मिले हैं, जो संवेदनशील स्थानों से जुड़े हुए हैं। वहीं, जांच में सामने आया है कि सरफराज उर्फ सरदार नामक व्यक्ति इस नेटवर्क में प्रशिक्षक की भूमिका निभा रहा था। महत्वपूर्ण स्थानों की रेकी करने के बारे में भी बताता था।

कैमरे से नजर रखते थे

सूत्रों के अनुसार, आरोपियों की योजना देश के विभिन्न कैंट इलाकों के रेलवे स्टेशनों पर गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाने की थी, ताकि वहां की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। आरोपी दिल्ली कैंट और सोनीपत रेलवे स्टेशन पर कैमरे लगाने में सफल भी हो चुके थे। ये कैमरे बरामद कर लिए गए।

दिल्ली-एनसीआर में नेटवर्क बढ़ा रहा था शहजाद

दिल्ली पुलिस ने 29 नवंबर 2025 को तीन संदिग्ध आतंकियों विकास प्रजापति निवासी दतिया मध्य प्रदेश, आरिस उर्फ आसिफ निवासी बिजनौर और हरगुनप्रीत को फिरोजपुर से पकड़ा था, जो शहजाद भट्टी से जुड़े थे। इन्हें सोशल मीडिया के जरिए ग्रुप में भर्ती किया था। दिल्ली-एनसीआर में नेटवर्क बढ़ा रहा था।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद में 5 संवेदनशील स्थानों पर सोलर वाले कैमरों से निगरानी की तैयारी

जांच एजेंसियों की पूछताछ जारी

फिलहाल केंद्रीय और राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही हैं। उनके मोबाइल डेटा, बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जा रही है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।