पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले अमित शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकवादी हमले और दिल्ली विस्फोट मामलों की जांच की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये सामान्य ‘पुलिसिंग’ के मामले नहीं हैं, बल्कि पुख्ता जांच के उदाहरण हैं। अमित शाह ने कहा कि बैसरन घाटी (पहलगाम) हमले में शामिल आतंकवादी देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते थे और कश्मीर में शुरू हुए विकास और पर्यटन के नए युग को झटका देना चाहते थे।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के नतीजे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा कर देंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बेहद सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह पहली आतंकवादी घटना है जिसमें आतंकवादी कृत्य की साजिश बनाने वालों को हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से दंडित किया और उन्हें उपलब्ध कराए गए हथियारों से हमले को अंजाम देने वालों को ‘ऑपरेशन महादेव’ के माध्यम से मार गिराया गया।

अमित शाह ने कहा कि दोनों तरफ से भारत सरकार, भारतीय सुरक्षा बलों और देश की जनता ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की पूरी और सफल जांच की गई, जिसका अध्ययन दुनियाभर की एजेंसियां ​​करेंगी। उन्होंने लाल किला क्षेत्र विस्फोट मामले के पीछे के पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की जांच की सराहना की।

उन्होंने कहा, पहलगाम और दिल्ली विस्फोट मामलों की जांच सामान्य ‘पुलिसिंग’ नहीं बल्कि पुख्ता जांच के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सतर्क अधिकारी हर समय चौकस रहकर देश को ऐसे बड़े संकट से बचा सकता है।