Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPakistan terrorist masters given a befitting reply Amit Shah said at the anti-terrorism conference
पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले अमित शाह

पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में बोले अमित शाह

संक्षेप:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकवादी हमले और दिल्ली विस्फोट मामलों की जांच की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये सामान्य ‘पुलिसिंग’ के मामले नहीं हैं, बल्कि पुख्ता जांच के उदाहरण हैं।

Dec 26, 2025 11:29 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
share Share
Follow Us on

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पहलगाम आतंकवादी हमले और दिल्ली विस्फोट मामलों की जांच की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि ये सामान्य ‘पुलिसिंग’ के मामले नहीं हैं, बल्कि पुख्ता जांच के उदाहरण हैं। अमित शाह ने कहा कि बैसरन घाटी (पहलगाम) हमले में शामिल आतंकवादी देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहते थे और कश्मीर में शुरू हुए विकास और पर्यटन के नए युग को झटका देना चाहते थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

नई दिल्ली में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा आयोजित दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच के नतीजे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा कर देंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों ने बेहद सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर तीनों आतंकवादियों को मार गिराया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा, यह पहली आतंकवादी घटना है जिसमें आतंकवादी कृत्य की साजिश बनाने वालों को हमने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के माध्यम से दंडित किया और उन्हें उपलब्ध कराए गए हथियारों से हमले को अंजाम देने वालों को ‘ऑपरेशन महादेव’ के माध्यम से मार गिराया गया।

अमित शाह ने कहा कि दोनों तरफ से भारत सरकार, भारतीय सुरक्षा बलों और देश की जनता ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी आकाओं को करारा और मुंहतोड़ जवाब दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले की पूरी और सफल जांच की गई, जिसका अध्ययन दुनियाभर की एजेंसियां ​​करेंगी। उन्होंने लाल किला क्षेत्र विस्फोट मामले के पीछे के पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जम्मू-कश्मीर पुलिस और दिल्ली पुलिस की जांच की सराहना की।

उन्होंने कहा, पहलगाम और दिल्ली विस्फोट मामलों की जांच सामान्य ‘पुलिसिंग’ नहीं बल्कि पुख्ता जांच के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यह इस बात का भी एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक सतर्क अधिकारी हर समय चौकस रहकर देश को ऐसे बड़े संकट से बचा सकता है।

उन्होंने कहा, तकनीक के उपयोग और तकनीकी प्रगति के कारण विश्व में आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और हमें भी इसे रोकने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में आने वाली अनपेक्षित चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाना और उन्हें रोकना इस सम्मेलन की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार की सभी एजेंसियों को राज्य पुलिस के साथ मिलकर एक ‘टीम इंडिया’ बनानी चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रभावी ढंग से काम करे।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Amit Shah Pakistan
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।