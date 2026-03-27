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ना'पाक' साजिश में नया खुलासा, मलेशिया से भारत में फैलाया जासूसी नेटवर्क का जाल

Mar 27, 2026 06:26 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, योगेन्द्र सागर
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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मलेशिया में बैठकर भारत में जासूसी का जाल बिछा रहे थे। यह खुलासा गाजियाबाद और हापुड़ से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में हुआ है। 

ना'पाक' साजिश में नया खुलासा, मलेशिया से भारत में फैलाया जासूसी नेटवर्क का जाल

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अधिकारी मलेशिया में बैठकर भारत में जासूसी का जाल बिछा रहे थे। यह खुलासा गाजियाबाद और हापुड़ से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ में हुआ है। भारत में जासूसी नेटवर्क फैलाने की अंतरराष्ट्रीय साजिश का पिछले दिनों खुलासा हुआ है।

जासूसी गैंग से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि मलेशिया में बैठा पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव (पीआईओ) का अफसर विक्कीस जट्ट उर्फ विकाज पाकिस्तानी गैंगस्टरों के जरिये भारत में जासूसी का जाल बिछा रहा था। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी अलग-अलग राज्यों में जाकर संवेदनशील ठिकानों की रेकी करते थे और वीडियो तथा जीपीएस लोकेशन विदेश भेजते थे।

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आईएसआई करती थी भारी फंडिंग

पाकिस्तान के पंजाब निवासी गैंगस्टर सरफराज डोगर उर्फ सरदार और दुबई में सक्रिय शहजाद भट्टी इस पूरे नेटवर्क के प्रमुख थे। यह दोनों भारतीय युवकों से संवेदनशील सैन्य और रणनीतिक ठिकानों की रेकी करवाते थे। इसके लिए आईएसआई की ओर से भारी फंडिंग दी जा रही थी। शुरुआत में सरफराज ने आकाओं की जानकारी छिपाई थी, लेकिन जब उसे भारतीय सहयोगियों पर भरोसा हो गया तब उसने विक्कीस जट्ट से वीडियो कॉल के जरिये उनसे संपर्क कराया।

गाजियाबाद से अरेस्ट समीर से सीधे संपर्क में था विक्कीस जट्ट

जांच एजेंसियों ने जब शहजाद भट्टी के लिंक खंगाले तो वह भी विक्कीस जट्ट से जुड़ा मिला। इससे साफ हो गया कि नेटवर्क मलेशिया से संचालित हो रहा था। विक्कीस जट्ट गाजियाबाद में पकड़े गए जासूसी गैंग के मुख्य हैंडलर समीर से सीधे संपर्क में था। समीर ने राजस्थान, असम, कर्नाटक में नौसेना और वायुसेना के ठिकानों की रेकी की और हैंडलर्स को सूचना भेजी थी।

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‘इनसाइड नेटवर्क’ तैयार कर रहे थे

जासूसी गैंग के आरोपियों से हुई पूछताछ में सामने आया कि विक्कीस जट्ट और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोग भारत में एक मजबूत ‘इनसाइड नेटवर्क’ तैयार कर रहे थे। यह नेटवर्क केवल संवेदनशील सूचनाएं जुटाने तक सीमित नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर इन्हीं स्थानीय संपर्कों के जरिये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश भी रची जा रही थी। आरोपियों को धीरे-धीरे भरोसे में लेकर उन्हें अलग-अलग भूमिकाएं दी गई थीं। कोई जानकारी इकट्ठा कर रहा था तो कोई परिवहन की तैयारी में था। जांच एजेंसियों को आशंका है कि यह नेटवर्क भविष्य में बड़े हमलों के लिए स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था।

पाक से आतंकी फंडिंग

देश में सक्रिय जासूसी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए पंजाब के रास्ते आतंकी फंडिंग किए जाने के पुख्ता संकेत मिले हैं। इस मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर देश की विभिन्न जांच एजेंसियां अब टेरर फंडिंग की पूरी ट्रेल खंगालने में जुट गई हैं।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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