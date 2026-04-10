Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारत के फौजी ठिकाने पाकिस्तान में LIVE! SIM और सोलर वाले कैमरों से जासूसी; 11 गिरफ्तार

Apr 10, 2026 04:45 pm ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, पीटीआई
share

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में कम से कम 9 ठिकानों पर सोलर पावर वाले कैमरे लगाए गए थे। इन कैमरों के जरिए पाकिस्तान में बैठे देश के दुश्मन लाइव फीड देखते थे।

भारत के फौजी ठिकाने पाकिस्तान में LIVE! SIM और सोलर वाले कैमरों से जासूसी; 11 गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े जासूसी नेटवर्क का खुलासा किया है, जो देश के कई राज्यों में फैला हुआ था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की ओर से संचालित यह गिरोह कितना खतरनाक था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कई फौजी और रक्षा ठिकानों का लाइव टेलिकास्ट पाकिस्तान में कर दिया था। पंजाब, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास सोलर पैनल से चलने वाले सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे। पिछले दिनों गाजियाबाद में भी एक ऐसे ही बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ था।

एक बड़े ऑपरेशन के तहत की गई छापेमारी के दौरान 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़ी साजिश का भी खुलासा हुआ। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मॉड्यूल जासूसी, हथियारों की तस्करी, महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों की टोही और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने में जुटा था। जांच में पता चला कि आरोपियों ने सोलर पावर से संचालित और SIM लगे 9 सीसीटीवी कैमरे महत्वपूर्ण रक्षा ठिकानों के पास लगाए थे। खासकर उन इलाकों में जहां सेना और अर्धसैनिकबलों की अधिक आवाजाही होती है।

ये भी पढ़ें:ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लिए जासूसी के थे आरोप, हाई कोर्ट ने दे दी जमानत

अडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (स्पेशल सेल) प्रमोद कुशवाह ने कहा, 'इन ठिकानों में पंजाब के कपूरथला, जालंधर, पठानकोट, पटियाला और मोगा शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला, जम्मू-कश्मीर के कठुआ और राजस्थान के अलवर-बीकानेर में भी कैमरे लगाए गए थे।'अधिकारी ने बताया कि फौजियों की आवाजाही, अंतरराष्ट्रीय सीमा से नजदीकी और महत्वपूर्ण सैन्य छावनियों की वजह ठिकाने बहुत संवदेनशील हैं।

अधिकारियों ने बताया कि फर्जी पहचान पत्र पर खरीदे गए सिम कार्ड इन कैमरों में लगाए गए थे। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम फुटेज देखते थे। पुलिस के मुताबिक मॉड्यूल सीधे पाकिस्तानी हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहा था। एडिशनल सीपी कुशवाह ने कहा, 'आरोपियों को रक्षा ठिकानों, सैनिकों की आवाजाही और महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी, तस्वीरें सीमा पार भेजने का काम सौंपा गया था।' उन्होंने कहा कि ऐसे संवेदनशील ठिकानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाना दिखाता है कि सुरक्षा बलों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए बड़ी प्लानिंग थी।

ये भी पढ़ें:ना'पाक' की साजिश होगी बेनकाब? गाजियाबाद का जासूसी केस NIA को सौंपने की तैयारी

कैमरों के साथ हथियार भी बरामद

अधिकारी के मुताबिक पंजाब और दिल्ली से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने 9 सीसीटीवी कैमरे, तीन विदेश निर्मित समेत चार पिस्तौल और 24 कारतूस बरामद किए। उन्होंने बताया, 'सैन्य खुफिया इकाई की जानकारी पर दक्षिण पश्चिम रेंज द्वारा चलाए गए दूसरे अभियान में पंजाब से पांच और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो रेकी और सेना व सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) से जुड़े प्रतिष्ठानों के संवेदनशील दृश्य साझा करने में सक्रिय रूप से शामिल थे।'

पैसों का लालच देकर बनाया गया गद्दार

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्हें पैसों का लालच देकर इस नेटवर्क में शामिल किया गया था, और ये पैसा सीमा पार से आने वाले हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से आता था। अधिकारी ने बताया, 'पंजाब में तरन तारन निवासी मनप्रीत सिंह नामक मुख्य आरोपी पाकिस्तान स्थित आकाओं के सीधे संपर्क में था और हथियारों की आपूर्ति में समन्वय व संचार को सुविधाजनक बनाने में अहम भूमिका निभा रहा था। उसे विदेशी निर्मित हथियारों की खेप प्राप्त हुई थी और उसने निर्देशों के अनुसार उन्हें अन्य सदस्यों में वितरित किया था।'एक अन्य आरोपी अनमोल ने अपने सहयोगी साहिल के साथ मिलकर कई स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी संभाली थी।

हथियारों की भी तस्करी

अधिकारी ने बताया कि जासूसी के अलावा, जांच में हथियार तस्करी नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है जिसमें पाकिस्तान स्थित आकाओं ने भारतीय एजेंटों को अवैध हथियार प्राप्त करने और वितरित करने का निर्देश दिया था। इन गतिविधियों से उत्पन्न धन को डिजिटल भुगतान मंचों के माध्यम से भेजा जा रहा था और आगे के अभियानों को वित्तपोषित करने के लिए उपयोग किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:जासूसी नेटवर्क पर ATS का धावा, महिला समेत 5 को पकड़ा; पूछताछ के बाद 3 को छोड़ा

टल गया आतंकी हमला

पुलिस ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से एक संभावित आतंकी हमले को भी टाल दिया गया है, क्योंकि जानकारी मिली थी कि यह मॉड्यूल ग्रेनेड और अन्य माध्यमों से सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले की साजिश रच रहा था। इस कार्रवाई ने जासूसी, हथियार तस्करी और आतंकी साजिशों से जुड़े कई परस्पर जुड़े नेटवर्कों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने कहा, 'सुरक्षा एजेंसियां संभावित स्लीपर सेल की पहचान करने के लिए मोबाइल फोन और सीसीटीवी प्रणाली से प्राप्त डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण कर रही हैं। आगे की जांच जारी है।'

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


विश्वसनीय खबरों का लेखन

सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


शिक्षा और सम्मान

सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।


विशेषज्ञता

राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप

और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।