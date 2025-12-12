Hindi Newsएनसीआर Newspakistan espionage hawala case lawyer nayeem arrested gurugram court
पाकिस्तान का जासूस होने के आरोप में एक और वकील दबोचा, कोर्ट ने 8 दिन की रिमांड पर भेजा
संक्षेप:
पाकिस्तान से जुड़े जासूसी और हवाला कारोबार मामले में पुलिस ने पहले गिरफ्तार वकील रिजवान के करीबी साथी, वकील नय्यूम को अरेस्ट कर लिया है, जिसे कोर्ट ने आठ दिन की रिमांड पर भेजा है। इस मामले में यह सातवीं गिरफ्तारी है।
Dec 12, 2025
पाकिस्तान से जुड़े जासूसी और हवाला कारोबार के मामले में पुलिस ने एक और वकील को गिरफ्तार किया है। आरोपी नय्यूम पहले गिरफ्तार किए जा चुके वकील रिजवान का करीबी साथी बताया जा रहा। अदालत ने गुरुवार को उसे आठ दिन के रिमांड पर भेज दिया।
सूत्रों के मुताबिक जासूसी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने तावड़ू क्षेत्र के वकील नय्यूम को गिरफ्तार किया। आरोपी गांव भंगोह का रहने वाला है। एसआईटी ने नय्यूम को कुछ दिन पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान उसकी गतिविधियां संदेहास्पद मिलीं और रिजवान के साथ उसकी भूमिका पर भी सवाल उठे।
लंबी पूछताछ के बाद बुधवार की रात उसे आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। नय्यूम और रिजवान गुरुग्राम कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। जासूसी मामले में यह सातवीं गिरफ्तारी है। पांच आरोपी पंजाब के हैं, जबकि दो मेवात के वकील हैं।
