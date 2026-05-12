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ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैद

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, ब्रिजेश कुमार, ग्रेटर नोएडा
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अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।

ग्रेटर नोएडा में 300 रुपये नहीं दिए तो पेंटर की चाकू घोंपकर हत्या, हत्यारे को हुई उम्रकैद

ग्रेटर नोएडा की जिला अदालत ने पेंटर की हत्या के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला महज 300 रुपये के विवाद से जुड़ा था, जिसने देखते ही देखते खूनी रूप ले लिया था।

फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई का काम करता था

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चवनपाल भाटी ने बताया कि मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले का रहने वाला रामौतार ग्रेटर नोएडा के डेरीन गांव में किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था। वह फैक्ट्रियों में रंगाई-पुताई यानी पेंटिंग का काम करता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, हबीबपुर गांव निवासी विजय हरिकिशन भी उसके साथ काम करता था।

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मार्च 2023 में 300 रुपये के लिए किया मर्डर

घटना 7 मार्च 2023 की है। बताया गया कि उस शाम विजय हरिकिशन शराब के नशे में रामौतार के कमरे पर पहुंचा और अपने काम के 300 रुपये मांगने लगा। रामौतार ने उससे कहा कि वह सुबह पैसे दे देगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी विजय ने गुस्से में चाकू निकाल लिया और रामौतार के पेट में वार कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

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2 दिन बाद अस्पताल में तोड़ दिया था दम

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल रामौतार को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसरख ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए नोएडा रेफर किया गया। बाद में उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान 9 मार्च 2023 को उसकी मौत हो गई।

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कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

मृतक के भाई ज्ञान सिंह ने ईकोटेक-3 थाने में आरोपी विजय हरिकिशन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में गवाहों और साक्ष्यों को पेश किया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने विजय हरिकिशन को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के फैसले के बाद मृतक के परिजनों ने संतोष जताया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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