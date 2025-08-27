pahalgam attack victims and Vikram Misri online abuse delhi police investigation पहलगाम हमले के पीड़ितों और विक्रम मिसरी की ऑनलाइन ट्रोलिंग, दिल्ली पुलिस कर रही जांच, Ncr Hindi News - Hindustan
अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवार पर ऑनलाइन हमले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुरू कर दी है, जिसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिया है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 27 Aug 2025 05:45 AM
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बार फिर अपनी मुस्तैदी दिखाई है। इस बार मामला है अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के पीड़ितों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के परिवारों पर हो रहे ऑनलाइन हमले का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) के नेता और राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

साइबर दुनिया में निशाना बने परिवार

जॉन ब्रिटास ने अपनी शिकायत में सनसनीखेज खुलासा किया है। उन्होंने पुलिस को स्क्रीनशॉट, न्यूज लिंक, सोशल मीडिया पोस्ट और अन्य सबूत सौंपे हैं, जो बताते हैं कि पहलगाम हमले में बचे एन. रामचंद्रन के परिवार, शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों और विदेश सचिव विक्रम मिस्री को ऑनलाइन निशाना बनाया जा रहा है। ब्रिटास का कहना है कि यह साइबर हमला न सिर्फ पीड़ितों के जख्मों को कुरेद रहा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े लोगों को भी डराने की कोशिश है।

पुलिस की सतर्कता, लेकिन FIR का इंतजार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'हमने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि, अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई है।' अधिकारी ने आगे कहा कि ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे मामलों में ठोस सबूतों की जरूरत होती है, और पुलिस ने ब्रिटास से और भी जानकारी मांगी है। यह सतर्कता दिखाता है कि पुलिस कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती और हर कदम फूंक-फूंककर रख रही है।

क्या है पहलगाम हमले का मामला?

अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हमले में लेफ्टिनेंट विनय नरवाल शहीद हो गए थे, जबकि एन. रामचंद्रन जैसे कुछ लोग चमत्कारिक रूप से बच निकले। लेकिन अब इनके परिवारों को सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। यह साइबर हमला न सिर्फ पीड़ितों के लिए दुखद है, बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि क्या हमारी डिजिटल दुनिया सुरक्षित है?

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब इस साइबर साजिश की परतें उघाड़ने में जुटी है। क्या यह सिर्फ कुछ शरारती तत्वों का काम है या इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र? यह जांच का विषय है। फिलहाल, पुलिस सबूतों की पड़ताल कर रही है और जल्द ही इस मामले में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है।