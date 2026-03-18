Pachgaon Metro Project : पचगांव मेट्रो से जुड़ा नया अपडेट, 36 KM रूट पर बनेंगे 28 स्टेशन; यहां फंसा पेच

Pachgaon Metro Project : गुरुग्राम सेक्टर-56 से लेकर पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के निर्माण में देरी हो सकती है। एचएसआईआईडीसी ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन की एवज में राशि की मांग की है।

गुरुग्राम सेक्टर-56 से लेकर पचगांव तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के निर्माण में देरी हो सकती है। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से मेट्रो स्टेशन निर्माण को लेकर अधिग्रहित जमीन की एवज में राशि की मांग की है। इस विवाद को अब मुख्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा।

एचएमआरटीसी ने राइट्स की तरफ से तैयार डीपीआर को सहमति देने के लिए एचएसआईआईडीसी के पास भेजा था। इसके जवाब में एचएसआईआईडीसी ने कहा कि मेट्रो स्टेशन के निर्माण को लेकर एचएसआईआईडीसी की तरफ से जमीन चाहिए तो इसके अधिग्रहण की एवज में राशि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से दिलवाई जाए।

डीएमआरसी का दिया हवाला हालांकि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो पूंजी-गहन परियोजना है। मेट्रो मार्ग और स्टेशन के लिए सड़कों और जमीन को सरकार उपलब्ध करवाती है। ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि निशुल्क उपलब्ध करवाना आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। इससे अप्रत्यक्ष रूप से राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। डीएमआरसी ने भी मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण के लिए डीडीए, एनडीएमसी या दिल्ली के अन्य नगर निगमों को जमीन की एवज में कोई मुआवजा नहीं दिया है। एचएसआईआईडीसी को भी भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देना संभव नहीं है।

साढ़े 10 हजार करोड़ की लागत आएगी हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (एचएमआरटीसी) ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मंजूरी मिलने के बाद राइट्स लिमिटेड को पचगांव मेट्रो के निर्माण की डीपीआर तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। राइट्स ने 10 हजार 428 करोड़ रुपये की डीपीआर तैयार की है। इस मेट्रो के निर्माण में सिर्फ 10 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, जबकि हरियाणा सरकार 90 प्रतिशत राशि का इंतजाम करेगी। इसमें एचएसआईआईडीसी की तरफ से 1500 करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। इस मेट्रो मार्ग के निर्माण को लेकर साल 2024 में सामाजिक और पर्यावरणीय अध्ययन किया जा चुका है।