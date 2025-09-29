NCR के लिए विलेन बन रहा ओजोन वाला प्रदूषण, CPCB ने NGT को डिटेल में क्या बताया?

विश्लेषण के अनुसार, 2023 में NCR में हवा की गुणवत्ता मापने वाले 57 स्टेशन थे, जिनमें से 25 स्टेशनों पर ओजोन का स्तर राष्ट्रीय आठ घंटे के सुरक्षित मानक से 2% से ज़्यादा पाया गया। वहीं, मुंबई में 45 स्टेशनों में से 22 स्टेशनों पर ओजोन का स्तर सुरक्षित मानक से अधिक था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया है कि ओजोन (O3) प्रदूषण के मामले में NCR देश में सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके बाद मुंबई महानगरीय क्षेत्र (MMR) का स्थान है। बोर्ड ने यह भी बताया कि इस प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति बनाई जा रही है।

CPCB ने अधिकरण (Tribunal) को दिए अपने हलफनामे (affidavit) में देश के 10 प्रमुख क्षेत्रों में जमीन के स्तर पर मौजूद ओजोन का विश्लेषण किया। विश्लेषण के अनुसार, 2023 में NCR में हवा की गुणवत्ता मापने वाले 57 स्टेशन थे, जिनमें से 25 स्टेशनों पर ओजोन का स्तर राष्ट्रीय आठ घंटे के सुरक्षित मानक से 2% से ज़्यादा पाया गया। वहीं, मुंबई में 45 स्टेशनों में से 22 स्टेशनों पर ओजोन का स्तर सुरक्षित मानक से अधिक था।

रिपोर्ट में बताया गया कि ओज़ोन के लिए सुरक्षित आठ घंटे का मानक 100 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जबकि एक घंटे का मानक 180 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है। डेटा का विश्लेषण 2023 और 2024 दोनों वर्षों के लिए किया गया था, जिसमें केवल उन्हीं स्टेशनों को शामिल किया गया जहां सुरक्षित मानकों से 2% से ज्यादा उल्लंघन पाया गया था।

पिछले साल अगस्त में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने देश में ओज़ोन के बढ़ते स्तर को उजागर करने वाली एक न्यूज़ रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान (suo motu cognisance) लिया था। इसके बाद, अधिकरण ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से इस स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी थी। ओज़ोन के एक घंटे के मानक से तुलना करते हुए, CPCB ने बताया कि 2023 में NCR और MMR (मुंबई महानगरीय क्षेत्र) दोनों में चार-चार स्टेशनों पर सीमा का उल्लंघन हुआ था, जिसके बाद पुणे का एक स्टेशन था। 2024 में, अप्रैल से जुलाई के बीच किए गए अध्ययन में पाया गया कि NCR के 57 स्टेशनों में से 21 स्टेशनों पर एक घंटे के मानक का उल्लंघन हुआ, जबकि मुंबई में किसी भी स्टेशन पर मानक पार नहीं हुआ।

25 सितंबर की रिपोर्ट में कहा गया है कि, "अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिल्ली-NCR और MMR में ओज़ोन की सांद्रता (concentration) मानक से अधिक पाई गई है।" उन्होंने आगे बताया, "ट्रोपोस्फेरिक या जमीन के स्तर की ओज़ोन मुख्य रूप से वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) और नाइट्रोजन ऑक्साइड ​(NOx) नामक दो प्रमुख वायु प्रदूषकों के बीच जटिल फोटोकैमिकल प्रतिक्रियाओं (photochemical reactions) से बनती है। इसके अलावा, घरों और कृषि स्रोतों से उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और मीथेन (CH4) भी ओज़ोन बनने में भूमिका निभाते हैं।"

जहां समताप मंडल (stratosphere) में ओज़ोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (ultraviolet) विकिरण को अवशोषित करने में मदद करती है, वहीं जमीन के स्तर पर यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील (reactive) और ज़हरीली गैस है। यह खांसी, गले में जलन, सीने में दर्द और जकड़न जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकती है। CPCB ने इन क्षेत्रों में ओज़ोन के उच्च स्तर का कारण परिवहन क्षेत्र (transport sector), बिजली संयंत्रों (power plants), और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाले उत्सर्जन को बताया है, जो सामूहिक रूप से NOx उत्सर्जन भार (emission load) में योगदान करते हैं।

दिल्ली-NCR और मुंबई के अलावा, CPCB ने जिन अन्य क्षेत्रों का आकलन किया, वे थे:

➤चेन्नई

➤पुणे

➤ग्रेटर लखनऊ

➤ग्रेटर जयपुर

➤कोलकाता

➤ग्रेटर हैदराबाद

➤बेंगलुरु महानगरीय क्षेत्र

➤अहमदाबाद

विशेषज्ञों की समिति का गठन