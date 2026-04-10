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OYO होटल में दोस्त से मिलने आए युवक का मर्डर; CCTV खंगाल रही फरीदाबाद पुलिस

Apr 10, 2026 10:08 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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Faridabad Crime News : फरीदाबाद के एक ओयो होटल में गुरुवार रात 25 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक सचिन एक अस्पताल में जॉब करता था, वह अपने दोस्त से मिलने होटल आया था। 

OYO होटल में दोस्त से मिलने आए युवक का मर्डर; CCTV खंगाल रही फरीदाबाद पुलिस

फरीदाबाद के सराय थाना क्षेत्र में सेक्टर-37 के पास स्थित एक ओयो होटल में 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। युवक अपने दोस्त से मिलने होटल आया था।

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मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जो एक अस्पताल में कार्यरत था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया। कमरे से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

सराय थाना पुलिस होटल के स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है।

Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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