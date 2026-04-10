OYO होटल में दोस्त से मिलने आए युवक का मर्डर; CCTV खंगाल रही फरीदाबाद पुलिस
Faridabad Crime News : फरीदाबाद के एक ओयो होटल में गुरुवार रात 25 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक सचिन एक अस्पताल में जॉब करता था, वह अपने दोस्त से मिलने होटल आया था।
फरीदाबाद के सराय थाना क्षेत्र में सेक्टर-37 के पास स्थित एक ओयो होटल में 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे की बताई जा रही है। युवक अपने दोस्त से मिलने होटल आया था।
मृतक की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जो एक अस्पताल में कार्यरत था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल भिजवा दिया। कमरे से मिले साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
सराय थाना पुलिस होटल के स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके। प्रारंभिक जांच में आपसी विवाद की आशंका जताई जा रही है, हालांकि हत्या के कारणों का अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है।