घर के बाहर टहल रही महिला पर सांड का हमला, पेट में घुसा दिया सींग; मौत

गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया। सींग महिला के पेट में घुस गया । लहूलुहान महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि आवारा सांड पिछले दिनों में गांव के कई लोगों पर हमला कर चुके हैं।

पुलिस के मुताबिक देवटा गांव की 75 साल की शांति देवी बुधवार तड़के अपने घर के बाहर गली में किसी काम के लिए निकली थीं। वह जैसे ही दूसरी गली के मोड़ पर पहुंची, तभी अचानक सामने से आ रहे एक सांड ने उनपर हमला कर दिया। सांड ने सींग के बल पर महिला को उठा लिया और रास्ते पर पटक दिया।

सींग से महिला का पेट फट गया और सड़क पर गिरने से सिर में गंभीर चोट आई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जैसे-तैसे हमलावर सांड को भगाया। परिजनों और ग्रामीणों ने गंभीर अवस्था में घायल महिला को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।