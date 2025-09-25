ox attacked on old women died in hospital in noida districts घर के बाहर टहल रही महिला पर सांड का हमला, पेट में घुसा दिया सींग; मौत, Ncr Hindi News - Hindustan
गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया। सींग महिला के पेट में घुस गया । लहूलुहान महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि आवारा सांड पिछले दिनों में गांव के कई लोगों पर हमला कर चुके हैं।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/ नोएडाThu, 25 Sep 2025 09:00 AM
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दनकौर कोतवाली क्षेत्र में घर के बाहर टहल रही एक बुजुर्ग महिला को सांड ने उठाकर पटक दिया। सींग महिला के पेट में घुस गया । लहूलुहान महिला को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गांव के लोगों ने बताया कि आवारा सांड पिछले दिनों में गांव के कई लोगों पर हमला कर चुके हैं।

पुलिस के मुताबिक देवटा गांव की 75 साल की शांति देवी बुधवार तड़के अपने घर के बाहर गली में किसी काम के लिए निकली थीं। वह जैसे ही दूसरी गली के मोड़ पर पहुंची, तभी अचानक सामने से आ रहे एक सांड ने उनपर हमला कर दिया। सांड ने सींग के बल पर महिला को उठा लिया और रास्ते पर पटक दिया।

सींग से महिला का पेट फट गया और सड़क पर गिरने से सिर में गंभीर चोट आई। महिला की चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और जैसे-तैसे हमलावर सांड को भगाया। परिजनों और ग्रामीणों ने गंभीर अवस्था में घायल महिला को ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई।

गांव के हंसवीर भाटी ने बताया कि पिछले कई दिनों से आवारा सांड गांव के लोगों पर हमला कर चुके हैं। सांडों के आतंक से गांव के लोग परेशान है, लेकिन प्राधिकरण द्वारा आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे।