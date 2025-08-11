महिला स्टाफ से यौन उत्पीड़न के आरोपी मालिक को सामुदायिक सेवा की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न करने एवं उसका पीछा करने के आरोपी मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के आदेश दिए हैं। इसके एवज में कोर्ट ने आरोपी को छह महीने सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के आदेश दिए हैं।

जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने इस मामले में पीड़िता को तलब कर उसकी मंशा पूछी। पीड़िता ने कहा कि उसके व आरोपी के बीच समझौता हो गया है। उसे अब इस मुकदमे की सुनवाई को बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बेंच ने इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की मामला बंद करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि बेंच ने कहा कि क्योंकि यह एक आपराधिक मामला है, इसलिए आरोपी को बगैर कोई सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। आरोपी को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के निर्देश दिए जाते हैं।

बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में यदि कोई शिकायतकर्ता खुद मामले को बंद कराने की इच्छा रखती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेंच का कहना था कि बेशक आरोपी को मुकदमे से राहत दी जा रही है, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसी सजा दी जा रही है जो उसके व समाज दोनों के लिए सकारात्मक है।

एनएनजेपी अस्पताल में देनी होगी सेवा : बेंच ने आरोपी को अगले छह महीनों तक हर रविवार को एलएनजेपी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा जो उसे सामुदायिक सेवा का कार्य सौंपेंगे। यह चिकित्सा अधीक्षक पर निर्भर होगा कि वह आरोपी से किस तरह की सेवा कराएंगे।