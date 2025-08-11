Owner get community service punishment for female employee sexual harassment, Delhi High Court quashed FIR महिला स्टाफ से यौन उत्पीड़न के आरोपी मालिक को सामुदायिक सेवा की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की FIR, Ncr Hindi News - Hindustan
महिला स्टाफ से यौन उत्पीड़न के आरोपी मालिक को सामुदायिक सेवा की सजा, दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द की FIR

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न करने एवं उसका पीछा करने के आरोपी मालिक के खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने के आदेश दिए हैं। इसके एवज में कोर्ट ने आरोपी को छह महीने सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के आदेश दिए हैं।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता कौशिकMon, 11 Aug 2025 09:20 AM
जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की बेंच ने इस मामले में पीड़िता को तलब कर उसकी मंशा पूछी। पीड़िता ने कहा कि उसके व आरोपी के बीच समझौता हो गया है। उसे अब इस मुकदमे की सुनवाई को बंद करने पर कोई आपत्ति नहीं है। बेंच ने इसके बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की मामला बंद करने की याचिका को स्वीकार कर लिया। हालांकि बेंच ने कहा कि क्योंकि यह एक आपराधिक मामला है, इसलिए आरोपी को बगैर कोई सजा के नहीं छोड़ा जा सकता। आरोपी को दिल्ली के सरकारी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के निर्देश दिए जाते हैं।

बेंच ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों में बड़ी संख्या में मुकदमे लंबित हैं। ऐसे में यदि कोई शिकायतकर्ता खुद मामले को बंद कराने की इच्छा रखती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेंच का कहना था कि बेशक आरोपी को मुकदमे से राहत दी जा रही है, लेकिन साथ ही उसे एक ऐसी सजा दी जा रही है जो उसके व समाज दोनों के लिए सकारात्मक है।

एनएनजेपी अस्पताल में देनी होगी सेवा : बेंच ने आरोपी को अगले छह महीनों तक हर रविवार को एलएनजेपी अस्पताल में सामुदायिक सेवा करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष उपस्थित होगा जो उसे सामुदायिक सेवा का कार्य सौंपेंगे। यह चिकित्सा अधीक्षक पर निर्भर होगा कि वह आरोपी से किस तरह की सेवा कराएंगे।

सोशल मीडिया पर पीछा करने का आरोप लगाया था

पीड़िता ने आरोपी पर आरोप लगाया था कि नौकरी के दौरान आरोपी मालिक ने अश्लील टिप्पणियों अवांछित शारीरिक संपर्क व सोशल मीडिया पर उसका पीछा करके महिला का लगातार यौन उत्पीड़न किया। उसका पीछा किया और उसे सार्वजनिकतौर पर अपमानित किया। यहां तक कि शिकायत वापस लेने के लिए धमकाया भी गया। इस बाबत पीड़िता ने वर्ष 2022 में यौन उत्पीड़न, पीछा करने एवं महिला की गरिमा का अपमान के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।