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ईद पर 'खून की होली' वाली धमकी पर बिफरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले- दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे..

Mar 19, 2026 12:04 am ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ओवैसी ने कहा, 'यह पुलिस का काम है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इलाके में साफ तौर पर हिंसा का माहौल छा रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।'

ईद पर 'खून की होली' वाली धमकी पर बिफरे असदुद्दीन ओवैसी, बोले- दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे..

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए विवाद में हिंदू युवक तरुण की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही इलाके का सांप्रदायिक माहौल ठीक नहीं चल रहा है। वहीं अब ईद का त्योहार करीब आने पर कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को खून की होली खेलने की धमकी दी है। जिसके बाद उत्तम नगर में रहने वाले मुस्लिम परिवारों में खौफ का माहौल है और वो अपने घर छोड़-छोड़कर भाग रहे हैं। उधर अब इस मामले में AIMIM (ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमिन) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाते हुए उन्होंने 'ईद पर खून की होली' की धमकी देने वालों को आड़े हाथ लिया है और पुलिस पर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाने का आरोप लगाया।

इस 'खून की होली' वाली धमकी के मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर उठाते हुए ओवैसी ने लिखा, 'उत्तम नगर में दिल्ली पुलिस की नाक के ठीक नीचे नफ़रत फैलाने का एक अभियान चल रहा है, फिर भी इसे रोकने के लिए कोई भी साफ कदम नहीं उठाया जा रहा है। यह पुलिस का काम है कि वह यह सुनिश्चित करे कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इलाके में साफ तौर पर हिंसा का माहौल छा रहा है और इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है।'

वहीं उनकी इस पोस्ट को शेयर करते हुए दिल्ली में AIMIM के अध्यक्ष शोएब जमई ने लिखा, ‘ईद पर खून की होली की धमकी देने वाले लोगों को कानून का कोई डर नहीं है। खुलेआम इस तरह से बयान बाजी करके माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, और दिल्ली की प्रशासन खामोश बैठी है। सदर ए मजलिस असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हमने पुलिस कमिश्नर को खत लिख करके उत्तम नगर में ईद के दिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग की है।’

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अपनी पोस्ट के साथ जमई ने वह पत्र भी साझा किया, जिसे उन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम लिखते हुए ईद के दौरान उत्तम नगर में सुरक्षा बढ़ाने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया। इस पत्र में उन्होंने लिखा, 'आदरणीय सर/मैडम, मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। मैं उत्तम नगर के मुस्लिम समुदाय की ओर से आपको यह पत्र लिख रहा हूं, जो आने वाले ईद के त्योहार से पहले बढ़ रहे तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं।

हमें कुछ चिंताजनक रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ असामाजिक तत्व और चरमपंथी समूह इलाके में दंगे भड़काने और नफरत फैलाने वाली बातें कर रहे हैं। जिसके चलते कई परिवार, अपनी सुरक्षा के डर से, पहले ही इलाका छोड़कर चले गए हैं। इससे मुस्लिम समुदाय में गहरी असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।'

आगे जमई ने लिखा, 'हम शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप का विनम्र अनुरोध करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उत्तम नगर में, विशेष रूप से मस्जिदों और लोगों के इकट्ठा होने वाली जगहों के आसपास, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करें, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इसके अलावा, हम नफरत या हिंसा भड़काने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह के खिलाफ त्वरित जांच और कड़ी कार्रवाई का अनुरोध करते हैं, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो खुले तौर पर नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। हमें दिल्ली में सभी समुदायों के लिए न्याय और शांति बनाए रखने की आपकी प्रतिबद्धता पर पूरा भरोसा है। हमें त्वरित कार्रवाई और सभी के लिए एक सुरक्षित ईद की उम्मीद है। इस ज़रूरी मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।'

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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