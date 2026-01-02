Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsOwaisi lashes out at Ghaziabad police mobile phone video of citizenship test
यही डिवाइस पुलिस वाले के सिर पर… मोबाइल से ‘नागरिकता टेस्ट’ वाले वीडियो पर भड़के ओवैसी

यही डिवाइस पुलिस वाले के सिर पर… मोबाइल से ‘नागरिकता टेस्ट’ वाले वीडियो पर भड़के ओवैसी

संक्षेप:

इस घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे नफरत व सांप्रदायिक भेदभाव का खुला उदाहरण बताया है। ओवैसी के बयान के बाद मामला और गरमा गया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?

Jan 02, 2026 06:11 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वीडियो में एक पुलिस अधिकारी कथित तौर पर मोबाइल फोन को ‘डिवाइस’ बताकर एक शख्स की नागरिकता जांचते नजर आ रहे हैं। इस घटना पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे नफरत व सांप्रदायिक भेदभाव का खुला उदाहरण बताया है। ओवैसी के बयान के बाद मामला और गरमा गया है। जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा?

वायरल वीडियो का क्या है मामला?

यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गाजियाबाद में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर एक आदमी की पीठ पर स्मार्टफोन जैसा कुछ रखकर कह रहे थे कि वह “बांग्लादेश से है।” आदमी ने सफाई में कहा- नहीं मैं बिहार से हूं, तो अफसर ने कहा- मशीन बांग्लादेशी बता रही है। पुलिस ने बाद में इस पर सफाई देते हुए कहा- यह घटना एक झुग्गी बस्ती में पूछताछ के दौरान की है। पुलिस ने इसे रुटीन चेकिंग के तौर पर बताया।

ओवैसी- यही डिवाइस पुलिस वाले के सिर पर...

इस वीडियो पर रिएक्शन देते हुए ओवैसी ने एक्स पर लिखा- “यही डिवाइस पुलिस वाले के सिर पर भी लगानी चाहिए, ताकि पता चल सके कि फर्स्ट फ्लोर पर उसके दिमाग में कोई दिक्कत है या नहीं। यह नफरत और सांप्रदायिक भेदभाव का साफ उदाहरण है, क्योंकि पीड़ित का नाम मुहम्मद सादिक है जो अररिया, बिहार का रहने वाला है। गाजियाबाद के पुलिस वाले ने आदमी की नागरिकता 'टेस्ट' करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल किया, उसे बताया कि वह 'बांग्लादेश से' है। जांच के आदेश दिए गए।”

पुलिस बोली- मशीन बांग्लादेशी बता रही

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि पुलिस अफसर अपने हाथ में लिया हुआ फोन आदमी की पीठ पर लगाकर पूछते हैं- बोलो कहां के हो? इस पर आदमी जवाब देता है- बिहार के हैं। इस पर अफसर कहते हैं- मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। वो फिर पूछते हैं- तुम बांग्लादेशी नहीं हो, तो फिर यहां कौन है बांग्लादेश का? इस पर बाप-बेटी जवाब देते हैं- यहां कोई नहीं है बांग्लादेश का।

पीड़ित परिवार ने लगाए डराने के आरोप

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिसवालों ने उन्हें बांग्लादेशी बताकर डराने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहे 76 साल के मोहम्मद सद्दीक ने कहा कि पुलिसवालों ने उनकी 22 साल की बेटी से उस मशीन को लेकर बहस की। उन्होंने कहा, “हमने उन्हें सभी जरूरी सबूत दिखाए,” और जोर देकर कहा कि परिवार बिहार का है।

