उन्हें बदनाम करने की कई कोशिशें हुईं, पर सच यही है कि; नेहरू जी के बर्थडे पर दीपके के साथी ने किया उन्हें याद
रांका ने नेहरूजी को आधुनिक भारत का निर्माता बताया और कहा कि उन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे की नींव रखी।
देश आज (14 नवंबर) अपने पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की 137वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने उन्हें खासतौर पर याद करते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। अपनी पोस्ट में रांका ने नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता, सबसे महान दूरदर्शी नेताओं में से एक और एक ऐसा नेता बताया जिसे पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सच्ची चिंता थी।
रांका का कहना है कि तिहाड़ जेल में रहने के दौरान उन्हें नेहरूजी की आत्मकथा पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि इसके बाद से उन्हें लगता है कि वे भारत के सबसे दूरदर्शी नेताओं में से एक थे। रांका ने कहा कि अगर आज नेहरूजी होते तो देश हर मामले में कहीं ज्यादा आगे होता। इस दौरान रांका ने नेहरूजी की वह खासियत भी बताई, जिसने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया।
'तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मौका मिला'
नेहरूजी को जन्मदिन की बधाई देते हुए शेयर की एक सोशल मीडिया पोस्ट में आशुतोष रांका ने लिखा, 'आज पंडित नेहरू की जयंती है। मुझे तिहाड़ जेल में रहने के दौरान पंडित नेहरू की आत्मकथा पढ़ने का विशेष अवसर मिला।' रांका ने बताया कि इस किताब का आधा हिस्सा उनके जेल में बिताए समय के बारे में है।'
‘नेहरू जी उन चुनिंदा लोगों में से थे, जो कि…’
अपनी पोस्ट में आगे नेहरूजी की तारीफ करते हुए रांका ने आगे लिखा, 'पंडित जी आज भी भारत के सबसे महान दूरदर्शी नेताओं में से एक माने जाते हैं। वह उन चुनिंदा लोगों में से थे, जो 20 साल आगे की सोच सकते थे और भविष्य में आने वाली समस्याओं का समाधान निकाल सकते थे।'
'दुनियाभर में व्यापक यात्राएं करने के कारण…'
रांका ने आगे नेहरूजी को आधुनिक भारत का निर्माता बताया और लिखा कि उन्होंने भारत के कुछ सबसे बड़े शैक्षणिक संस्थानों और बुनियादी ढांचे की नींव रखी। रांका के मुताबिक 'दुनिया भर में व्यापक रूप से यात्रा करने के कारण, नेहरूजी के अनुभवों ने स्वतंत्र भारत को आकार देने में बहुत मदद की।'
‘नेहरू जी की इस बात ने किया सबसे ज्यादा प्रभावित’
आगे रांका ने नेहरूजी की वह खासियत भी बताई, जिससे उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस बारे में जानकारी देते हुए CJP के सह संयोजक ने लिखा, 'जिस बात ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है, वह यह है कि तमाम विशेषाधिकारों के बावजूद, वे गांवों तक पहुंचे, उन्होंने आम लोगों के बारे में सोचा और बात की, और पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सच्ची चिंता भी की।'
'मुझे यकीन है अगर आज पंडित जी जीवित होते तो…'
रांका ने आगे लिखा कि 'अगर आज पंडित जी जिंदा होते, तो मुझे यकीन है कि भारत ना केवल नवाचार (इनोवेशन्स) और अत्याधुनिक शोध का वैश्विक केंद्र बन गया होता, बल्कि एक ऐसी जगह भी होता जहां जल, जंगल और जमीन का सम्मान किया जाता है।' रांका ने कहा कि 'सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सांस्कृतिक और सामाजिक ताना-बाना भी सुरक्षित रहता।'
'उन्हें बदनाम करने की कोशिशें हुईं, लेकिन सच यही है…'
अपनी पोस्ट के अंत में सीजेपी नेता ने लिखा, 'पिछले कुछ वर्षों में, पंडित जी की विरासत को बदनाम करने की पुरजोर कोशिशें की गई हैं, लेकिन सच तो यही है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के अब तक के सबसे महान प्रधानमंत्री रहे हैं। जन्मदिन की बधाई पंडित जी। यह देश आपकी सेवाओं का हमेशा ऋणी रहेगा।'
बता दें कि 14 नवंबर 1889 को जन्मे नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वे 27 मई 1964 को अपने निधन तक इस पद पर रहे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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