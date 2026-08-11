गुरुग्राम में खूब चला GMDA का पीला पंजा, 14 JCB मशीनों से ध्वस्त किए 650 से ज्यादा अवैध निर्माण; किसी की एक ना चली
GMDA ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली कराए गए स्थानों पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो, और मलबे को तुरंत हटाकर जनता के इस्तेमाल योग्य जगह बनाई जाए।
गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) की एनफोर्समेंट विंग ने मंगलवार को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। इस दौरान प्राधिकरण की टीमों ने अतुल कटारिया चौक से शीतला माता रोड तक लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। GMDA ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के चार अगस्त के उस आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की, जिसमें शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक जगहों से सभी प्रकार के अवैध कब्जे तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए थे।
सार्वजनिक रास्ते और ग्रीन बेल्ट को खाली कराने के लिए चलाई गई इस मुहिम में 36 अधिकारियों और 14 JCB मशीनों से लैस 12 फील्ड टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान शाम तक टीमों ने दुकानों के आगे बढ़ाकर बनाए गए लगभग 425 अवैध शेड और सड़क पर बनाए गए 225 ऊंचे रैंप ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा सड़कों पर अनधिकृत रूप से लगाई गईं 50 रेहड़ी-पटरियों को भी हटा दिया।
इन सेक्टरों और प्रमुख मार्गों पर चला अभियान
GMDA के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (एनफोर्समेंट) आरएस भाठ ने बताया कि कार्रवाई के तहत सेक्टर 7, 9, 9A, रेलवे रोड तथा अतुल कटारिया चौक से रेज़ांगला चौक तक के रास्तों को कवर किया गया। सेक्टर 7 और 9 में दुकानों के अवैध विस्तार को पूरी तरह बंद करा दिया गया, वहीं सेक्टर 90, 93, 81 और 86 में बनी कई अवैध बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गईं। शीतला माता रोड पर दुकानदारों ने अपने शेड को 10 से 15 फीट तक आगे बढ़ा रखा था, जिन्हें जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका गया। असिस्टेंट टाउन प्लानर सतेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क के लेवल से बेहद ऊंचे बने रैंपों को तोड़कर रास्ते को सुगम बनाया गया।
दोबारा कब्जा रोकने के लिए होगी निगरानी
कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और आम जनता को होने वाली परेशानियों का हवाला देने पर स्थिति शांत हो गई। GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बहाल करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली कराए गए स्थानों पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो, और मलबे को तुरंत हटाकर जगह जनता के इस्तेमाल योग्य बनाई जाए।
रिपोर्ट- गौरव चौधरी
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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