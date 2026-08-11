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गुरुग्राम में खूब चला GMDA का पीला पंजा, 14 JCB मशीनों से ध्वस्त किए 650 से ज्यादा अवैध निर्माण; किसी की एक ना चली

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, गुरुग्राम, हरियाणा
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GMDA ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली कराए गए स्थानों पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो, और मलबे को तुरंत हटाकर जनता के इस्तेमाल योग्य जगह बनाई जाए।

गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMDA) की एनफोर्समेंट विंग ने मंगलवार को शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया। इस दौरान प्राधिकरण की टीमों ने अतुल कटारिया चौक से शीतला माता रोड तक लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ अभियान चलाया। GMDA ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के चार अगस्त के उस आदेश का पालन करते हुए यह कार्रवाई की, जिसमें शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक जगहों से सभी प्रकार के अवैध कब्जे तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए थे।

सार्वजनिक रास्ते और ग्रीन बेल्ट को खाली कराने के लिए चलाई गई इस मुहिम में 36 अधिकारियों और 14 JCB मशीनों से लैस 12 फील्ड टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ कार्रवाई की। इस दौरान शाम तक टीमों ने दुकानों के आगे बढ़ाकर बनाए गए लगभग 425 अवैध शेड और सड़क पर बनाए गए 225 ऊंचे रैंप ध्वस्त कर दिए। इसके अलावा सड़कों पर अनधिकृत रूप से लगाई गईं 50 रेहड़ी-पटरियों को भी हटा दिया।

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इन सेक्टरों और प्रमुख मार्गों पर चला अभियान

GMDA के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर (एनफोर्समेंट) आरएस भाठ ने बताया कि कार्रवाई के तहत सेक्टर 7, 9, 9A, रेलवे रोड तथा अतुल कटारिया चौक से रेज़ांगला चौक तक के रास्तों को कवर किया गया। सेक्टर 7 और 9 में दुकानों के अवैध विस्तार को पूरी तरह बंद करा दिया गया, वहीं सेक्टर 90, 93, 81 और 86 में बनी कई अवैध बाउंड्री वॉल भी गिरा दी गईं। शीतला माता रोड पर दुकानदारों ने अपने शेड को 10 से 15 फीट तक आगे बढ़ा रखा था, जिन्हें जेसीबी की मदद से उखाड़ फेंका गया। असिस्टेंट टाउन प्लानर सतेंद्र कुमार ने बताया कि सड़क के लेवल से बेहद ऊंचे बने रैंपों को तोड़कर रास्ते को सुगम बनाया गया।

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दोबारा कब्जा रोकने के लिए होगी निगरानी

कार्रवाई के दौरान कई जगहों पर दुकानदारों ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख और आम जनता को होने वाली परेशानियों का हवाला देने पर स्थिति शांत हो गई। GMDA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पीसी मीणा ने कहा कि सार्वजनिक रास्ते और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए बहाल करना प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाली कराए गए स्थानों पर नियमित निगरानी रखी जाए ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो, और मलबे को तुरंत हटाकर जगह जनता के इस्तेमाल योग्य बनाई जाए।

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रिपोर्ट- गौरव चौधरी

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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