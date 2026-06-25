दिल्ली में जलभराव वाले 60 से ज्यादा इलाकों की पहचान, MCD बोली- तय होगी अधिकारियों की जवाबदेही
दिल्ली नगर निगम की बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने सौ गज के मकानों का संपत्ति कर पूरी तरह से माफ करने और 500 गज के मकानों का टैक्स आधा करने की मांग की।
दिल्ली में मॉनसून जल्द ही दस्तक दे सकता है, ऐसे में शहर के निचले इलाकों को जलभराव की समस्या से बचाने के लिए एमसीडी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और जलभराव वाले 60 से अधिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है। इन इलाकों में जलभराव को रोकने के लिए एमसीडी ने अधिकारियों को अतिरिक्त निर्देश दिए हैं। साथ ही इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप लगाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके बाद भी अगर कहीं जलभराव की समस्या आती है तो एमसीडी ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की बात कही है। निगम प्रशासन द्वारा चार फुट और उससे बड़े नालों की सफाई के कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है।
इस बारे में जानकारी देते हुए महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली में मॉनसून को लेकर जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। जलभराव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। महापौर ने गुरुवार को सदन की बैठक के बाद मॉनसून को लेकर बयान जारी किया। इसके अलावा जलभराव की रोकथाम को लेकर भी निगम अधिकारियों को उचित कदम उठाने और अन्य विभागों के साथ समन्वय बैठाने के भी निर्देश दिए।
MCD ने की जलभराव वाले इन क्षेत्रों की पहचान
किराड़ी 100 फुटा रोड, हरि नगर, जेल रोड, मायापुरी चौक, राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर के बाजार के आसपास के इलाके, पहाड़गंज, जखीरा अंडरपास और आजाद मार्केट के पास रेल अंडर ब्रिज किशनगंज, पीतमपुरा की विभिन्न सोसायटियों के आसपास के क्षेत्र व अंदरूनी गलियां, त्रिनगर, अशोक विहार, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, हैदरपुर गांव, रिठाला गांव के आसपास के क्षेत्र में , मंगोलपुरी, गीता कॉलोनी रोड, मयूर विहार फेज-3, मुंडका मेट्रो स्टेशन के आसपास के इलाके व मुंडका के आसपास के गांव, नांगलोई व इसके मेट्रो स्टेशन के नजदीक, मलका गंज रोड, जहांगीरपुरी, समयपुर व लिबासपुर अंडरपास जैसे जलभराव वाले इलाकों में अतिरिक्त पंप लगाए जाएंगे।
तीन घंटे तक चली सदन की बैठक, कई प्रस्ताव पास हुए
इससे पहले निगम के सदन की बैठक गुरुवार को ढाई बजे शुरू हुई और शाम के लगभग 5.30 बजे तक चली। तीन घंटे तक चली इस बैठक में कई पार्षदों ने नालों की साफ-सफाई, आग की घटनाओं, संपत्ति कर और मॉनसून में निगम की तैयारियों जैसे मुद्दों पर अपने सुझाव व क्षेत्र की समस्याओं को सदन में रखा। महापौर प्रवेश वाही ने सदन की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान विपक्ष ने दिल्ली में आग की घटनाओं, मॉनसून में जलभराव, इमारतों के गिरने जैसे मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा।
इसके अलावा विपक्ष के पार्षदों ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर भी सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा सदन में निगम के सिविल लाइंस जोन में स्थित स्कूल में कक्षाओं, शौचालयों के निर्माण, पानी के छिड़काव की मशीनों के संचालन और रखरखाव से जुड़े प्रस्ताव पास हुए। इसके अलावा सत्ता पक्ष के पार्षदों ने विपक्ष के आरोपों का खंडन कर पलटवार किया। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है।
दिल्ली में आग की घटनाओं पर विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरा
निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने आरोप लगाया कि दिल्ली में लगातार आग की घटनाएं हो रही हैं और इमारतें गिर रही हैं। मॉनसून के तहत जलभराव की समस्याएं बारिश में सामने आ रही हैं। इस पर सत्ता पक्ष को ठोस कदम उठाने चाहिए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने सौ गज के मकानों का संपत्ति कर पूरी तरह से माफ करने और 500 गज के मकानों का टैक्स आधा करने की भी मांग की।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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