दिल्ली पुलिस ने दो जगह 'जीरो टॉलरेंस' अभियान चला काटे 4800 चालान, अब इन इलाकों में सख्ती का ऐलान

दिल्ली पुलिस ने दो जगह 'जीरो टॉलरेंस' अभियान चला काटे 4800 चालान, अब इन इलाकों में सख्ती का ऐलान

संक्षेप:

पुलिस ने बताया कि स्थानीय निवासियों से मिली लगातार शिकायतों के बाद इस क्षेत्र को अभियान में शामिल करते हुए कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां पर भारी भीड़, गलत पार्किंग और गलत-साइड से ड्राइविंग की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनने से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं।

Feb 04, 2026 12:24 am ISTSourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को राहगीरों के लिए सुरक्षित और जाम मुक्त बनाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा इन दिनों 'जीरो टॉलरेंस' (शून्य सहिष्णुता ) अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पिछले एक महीने में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के दो प्रमुख चौराहों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 4,800 से अधिक चालान बनाए हैं। इस दौरान पुलिस ने आजादपुर चौक और शालीमार बाग चौक पर सबसे ज्यादा सख्ती दिखाई और नियम तोड़ने वाले वाहन सवारों को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। साथ ही पुलिस ने आगे इस अभियान को शहर के 5 अन्य इलाकों में भी चलाने की योजना बनाई है।

आजादपुर में काटे गए सबसे ज्यादा चालान

इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे जनवरी महीने के दौरान यातायात नियम उल्लंघन करने के मामले में आजादपुर चौक सबसे प्रमुख केंद्र रहा। मॉडल टाउन सर्कल के अंतर्गत आने वाले आजादपुर चौक में इस दौरान 2,794 ई-चालान काटे गए। पुलिस ने बताया कि थोक बाजारों से घिरे इस इलाके में लम्बे समय से गलत दिशा में वाहन चलाने, ई-रिक्शा की गलत पार्किंग, स्टॉप-लाइन उल्लंघन और रेड-लाइट जंप करने जैसी शिकायतें मिल रही थीं। जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चालान काटने के अलावा 1,057 विशेष जांच (VoCA) की, 127 वाहनों को क्रेन से उठाया और 37 वाहनों को जब्त भी किया।

कार्रवाई के मामले में शालीमार बाग रहा दूसरे नंबर पर

एक ट्रैफिक अधिकारी ने कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि, 'अभियान के दौरान इस चौराहे पर किसी भी उल्लंघन करने वाले को बख्शा नहीं गया।' साथ ही उन्होंने बताया कि सख्ती के मामले में शालीमार बाग चौक दूसरे नंबर पर रहा। अशोक विहार सर्कल के तहत आने वाले शालीमार बाग चौक पर इसी अवधि के दौरान 2,037 चालान काटे गए।

पुलिस ने बताया कि स्थानीय निवासियों से मिली लगातार शिकायतों के बाद इस क्षेत्र को अभियान में शामिल करते हुए कार्रवाई की गई। इस दौरान यहां पर भारी भीड़, गलत पार्किंग और गलत-साइड से ड्राइविंग की वजह से अक्सर जाम की स्थिति बनने से जुड़ी शिकायतें मिल रही थीं।

अब इन इलाकों में भी दिखेगी पुलिस की सख्ती

अभियान से जुड़ी जानकारी देते हुए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी ने कहा कि जनवरी का महीना हाल के समय के सबसे गहन प्रवर्तन चरणों में से एक रहा है और अब इस अभियान का विस्तार दिल्ली के अन्य महत्वपूर्ण और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी किया जाएगा।

अधिकारी ने बताया कि अब इसी तरह के अभियान (1) मधुबन चौक, (2)रिठाला मेट्रो स्टेशन, (3)शाहबाद डेयरी, (4)बादली मेट्रो स्टेशन और (5) नरेला में सफियाबाद क्रॉसिंग जैसे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर भी प्लान किए जा रहे हैं या बढ़ाए जा रहे हैं।

साथ ही उन्होंने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा है कि वे सड़क नियमों का कड़ाई से पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माना जारी रहेगा।

