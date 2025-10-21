Hindustan Hindi News
दीपावाली की रात दिल्ली-जयपुर में 350 से ज्यादा लोग जले; शिमला में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक

दीपावाली की रात दिल्ली-जयपुर में 350 से ज्यादा लोग जले; शिमला में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक

संक्षेप: दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा और जयपुर में 100 से ज्यादा लोगों के जलने की खबर सामने आई है, जबकि शिमला में करोड़ों की प्रॉपर्टी जलकर खाक हो गई।

Tue, 21 Oct 2025 07:43 PMRatan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली
दिवाली की रात दिल्ली में 250 से ज्यादा और जयपुर में 100 से ज्यादा लोगों के जलने की खबर सामने आई है, जबकि शिमला में करोड़ों की प्रॉपर्टी जलकर खाक हो गई। मंगलवार दोपहर राष्ट्रपति भवन के गेट 31 के पास एक बिल्डिंग में आग लग गई, जिसके बाद अधिकारियों को पांच फायर टेंडर भेजने पड़े। जानिए राजधानी दिल्ली में कहां-कितने मरीज सामने आए हैं?

दिवाली की रात पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में एक चार मंजिला रिहायशी बिल्डिंग में आग लगने के बाद सात लोगों को बचाया गया, जबकि मंगलवार तड़के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में दो आस-पास की बिल्डिंगों में भी भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि सफदरजंग हॉस्पिटल में जलने के कुल 129 मामले सामने आए, जो सबसे ज्यादा हैं, जहां देश का सबसे बड़ा बर्न यूनिट है।

इसके बाद, ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) से 55, गुरु तेग बहादुर (GTB) हॉस्पिटल से 37, दीन दयाल उपाध्याय (DDU) हॉस्पिटल से 16, और लोक नायक जय प्रकाश (LNJP) हॉस्पिटल से 15 जलने के मामले सामने आए। सफदरजंग में बताए गए 129 मामलों में से 118 पटाखों से और 11 दीयों से जले थे। कुल 117 मरीज़ दिल्ली से थे, और नौ की सर्जरी करनी पड़ी। साराभाई ने कहा कि चौबीस मरीज़ 12 साल से कम उम्र के बच्चे थे।

जयपुर में 100 से ज्यादा मामले सामने आए

जयपुर में, सरकारी SMS हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पटाखों से जलने के 99 मामले सामने आए, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। हॉस्पिटल के एक अधिकारी ने बताया कि इनमें से 20 को भर्ती कराया गया। पुलिस डिप्टी कमिश्नर (द्वारका) अंकित सिंह ने कहा कि फायर ब्रिगेड के आने से पहले लोकल पुलिस ने लोगों की मदद से रस्सियों की मदद से उन्हें बाहर निकाला।

बाद में फायर ब्रिगेड ने तीन और लोगों को बचाया। इलाके से भीषण आग की खबर मिलने के बाद राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पश्चिम में संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में चालीस फायर टेंडर भेजे गए। आग दो गोदामों में लगी थी, जो करीब 1,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए थे। अधिकारियों को आग लगने की खबर सुबह 1.25 बजे मिली।

दिवाली की रात दिल्ली में आईं 269 इमरजेंसी कॉल

एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली फायर सर्विसेज (DFS) को दिवाली की रात 269 इमरजेंसी कॉल मिलीं, जो पिछले साल के 318 के आंकड़े से करीब 15 परसेंट कम हैं, जो पिछले 13 सालों में सबसे ज़्यादा था। अधिकारी ने कहा कि इस साल किसी बड़े हादसे, जान जाने या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।

हिमाचल में आग लगने की 47 घटनाएं हुईं

हिमाचल प्रदेश में, सोमवार रात आग लगने की 47 घटनाएं हुईं, जिनमें से कम से कम तीन बड़ी थीं। कुल्लू जिले के मणिकरण में एक मल्टी-स्टोरी होटल की ऊपरी मंजिलों में भीषण आग लग गई, जिससे टूरिस्ट और होटल स्टाफ को बाहर भागना पड़ा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, और सभी टूरिस्ट को सुरक्षित निकाल लिया गया। शिमला जिले में रामपुर, रोहड़ू और शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भीषण आग लगी, जिसमें कुल मिलाकर करीब 10 दुकानें जल गईं।

आग लगने से 1.4 करोड़ का माल जलकर खाक

फायर अधिकारियों ने PTI को बताया कि इन आग में करीब 1.40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शिमला जिले के रामपुर में खोपड़ी मंदिर के पास कम से कम चार दुकानें जल गईं, जबकि शिमला ग्रामीण में भनोटी चौक के पास आग लगने से तीन दुकानों को नुकसान हुआ। शिमला में रोहड़ू के चिड़गांव इलाके में आग लगने से कई और दुकानें जल गईं। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां इलाके के पठियार में एक इलेक्ट्रिकल दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का सामान जल गया।

