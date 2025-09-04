Over 3000 people rescued as Yamuna water level rises in Gautam Buddh Nagar नोएडा के 18 गांवों में बाढ़, 25 गांवों में फसलें डूबीं; 3800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया, Ncr Hindi News - Hindustan
नोएडा के 18 गांवों में बाढ़, 25 गांवों में फसलें डूबीं; 3800 से ज्यादा लोगों को बचाया गया

हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। इससे नोएडा के 18 गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। 25 गांवों की फसलें डूब गई हैं। इस बीच प्रशासन ने 3800 से ज्यादा लोगों और करीब 1500 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नोएडाThu, 4 Sep 2025 08:22 PM
हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी उफान पर है। इससे नोएडा के 18 गांवों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। 25 गांवों की फसलें डूब गई हैं। गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने जेवर और सदर तहसीलों के बाढ़ प्रभावित गांवों से 3800 से ज्यादा लोगों और 1471 मवेशियों को बचाया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। डिजास्टर रिस्पांस टीमें तैनात किए गए हैं। विस्थापित लोगों को खाना और मेडिकल सेवा प्रदान करने के लिए सामुदायिक रसोई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो टीमें, एक प्रांतीय सशस्त्र बल (पीएसी) इकाई, अग्निशमन विभाग के कर्मी और नावें भी सेवा में लगाई गई हैं।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हमने बाढ़ से प्रभावित करीब 3800 लोगों को बचाया है। यमुना में जलस्तर बढ़ने से 18 गांव प्रभावित हुए हैं। 276 लोगों को बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए टेंटों में पहुंचाया गया है। जेवर के करीब 25 गांवों में फसलें प्रभावित हुई हैं।

उन्होंने बताया कि 400 से ज्यादा राहत किट वितरित की जा चुकी हैं। कुमार ने बताया कि प्रभावित लोगों के लिए तीन हेल्पलाइन नंबर (0120-2978231, 2978232, 2978233) जारी किए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि इलाके में दस नावें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की एक टीम आठ और नावों के साथ आज रात बचाव अभियान में शामिल हो रही है।

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (सदर) आशुतोष गुप्ता ने बताया कि लगभग 3000 लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया है। इन लोगों को नियमित खाना परोसा जा रहा है। उन्होंने कहा कि करीब 3500 लोगों को खाना उपलब्ध कराया गया है और मेडिकल टीमें अलर्ट पर हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यमुना के पास स्थित फार्महाउस जलमग्न हो गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन राहत कार्यों में सहायता के लिए सामाजिक संगठनों के साथ समन्वय कर रहा है।

गुरुवार को एनडीआरएफ और पुलिस ने दनकौर और नॉलेज पार्क थाना क्षेत्रों में बाढ़ के पानी में फंसे 35 और लोगों को बचाया। उन्होंने बताया कि यमुना का जल स्तर अभी भी ऊंचा बना हुआ है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं।