ग्रेटर नोएडा के सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 30 से अधिक लोग बीमार, उल्टी, पेट दर्द सहित अन्य दिक्कतें
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में शुक्रवार को दूषित पेजयल से 30 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी, पेट दर्द समेत अन्य दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि पेयजल में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का पानी मिलने से ऐसा हुआ।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित आम्रपाली गोल्फ होम्स सोसाइटी में शुक्रवार को दूषित पेजयल से 30 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों को उल्टी, पेट दर्द समेत अन्य दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि पेयजल में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का पानी मिलने से ऐसा हुआ।
पेयजल लाइन में एसटीपी के गंदे पानी की मिलावट
सोसाइटी में रहने वाले राणा प्रताप सिंह ने बताया कि परिसर में करीब तीन हजार परिवार रहते हैं। शुल्क लेने के बावजूद शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। उनका आरोप है कि सोसाइटी के दस टावर में गुरुवार को दूषित पेयजल की सप्लाई हुई, जिससे करीब दस लोग बीमार हो गए। शुक्रवार को यह संख्या बढ़कर 30 हो गई। कई लोगों ने सोसाइटी ग्रुप पर अपनी शिकायत दर्ज कराईं। लोगों का आरोप है कि पेयजल लाइन में एसटीपी के गंदे पानी की मिलावट हो रही है।
बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर
एसटीपी की लाइन घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी की लाइन से जुड़ गई है, जिसके कारण दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। लोगों ने इसे मेंटेनेंस प्रबंधन की लापरवाही बताया है। सोसाइटी निवासी चेतन गुप्ता ने बताया कि लोग बाजार से बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं। ग्रेटर नोएडा के वरिष्ठ प्रबंधक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि अंदरूनी लाइनों में कमी की वजह से समस्या हो रही है। शिकायतों का जल्द समाधान कराया जाएगा।
यमुना सिटी में गंगाजल आपूर्ति की तैयारी तेज
यमुना सिटी में गंगाजल उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर चुका है। गंग नहर की डिस्ट्रीब्यूटरी से मिलने वाले पानी को शुद्ध कर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सिंचाई विभाग से समन्वय किया जा रहा है। ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे।
यीडा के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर सीईओ आरके सिंह ने बताया कि यीडा का प्रथम चरण के तहत गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के क्षेत्र में 1.25 लाख हेक्टेयर का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है, जिस पर तेजी से काम चल रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से सिरसा तक बनी 130 मीटर चौड़ी सड़क को नोएडा एयरपोर्ट तक जोड़ने की योजना है।
श्रम विभाग को पांच एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसमें श्रमिक हॉस्टल और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। साथ ही, किफायती आवास योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। फिल्म सिटी का शिलान्यास भी अगले दो माह में होगा। साथ ही टाटा समूह के कौशल विकास केंद्र की स्थापना होनी है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।