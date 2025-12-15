Hindustan Hindi News
दिल्ली में 24000 गाड़ियों का चालान, 144 वाहन जब्त; 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' का क्या मकसद

संक्षेप:

Dec 15, 2025 08:50 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपने विशेष अभियान 'ऑपरेशन चक्रव्यूह' के तहत 24000 से अधिक वाहनों का चालान किया और 144 वाहनों को जब्त किया। अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकना और अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था।

एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने यह अभियान इस महीने की शुरुआत में पूरे शहर में चलाया। दो सप्ताह तक चलने वाला यह अभियान दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल डिपार्टमेंट द्वारा 1 दिसंबर से स्थानीय पुलिस थानों और पीसीआर इकाइयों के समन्वय से चलाया गया।

इस अभियान के तहत व्यस्त चौराहों, बाजारों और दुर्घटना संभावित सड़कों सहित चुनिंदा स्थानों पर ट्रैफिक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि चिन्हित क्षेत्रों के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर टीमें प्रतिदिन लगभग दो घंटे तक तैनात रहीं।

इस अभियान का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के बार-बार उल्लंघन को रोकना और गंभीर एवं जानलेवा अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के माध्यम से अनुशासित ड्राइविंग को बढ़ावा देना था।

पुलिस ने बताया कि इनमें हेलमेट के बिना वाहन चलाना, तीन लोगों का एक साथ वाहन में बैठना, शराब पीकर वाहन चलाना, लापरवाही से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना आदि उल्लंघन शामिल थे।

इस अभियान के दौरान, ट्रैफिक नियमों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए 24841 चालान जारी किए गए। इसके अलावा, गंभीर अपराधों और चोरी पाए जाने के मामलों में 144 वाहनों को जब्त किया गया। एक वाहन के अंदर मादक पदार्थ पाए जाने के बाद तिमारपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई।

Delhi News
