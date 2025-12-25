दिल्ली में इस साल 23 हजार से ज्यादा लोग लापता, 60% से ज्यादा महिलाएं और किशोरियां शामिल

संक्षेप: बच्चों की श्रेणी में भी नाबालिग लड़कियां ही सबसे ज्यादा शामिल हैं, जबकि पिछले एक दशक 2015 से 2025 के बीच में लापता लोगों का आंकड़ा ढाई लाख के पार पहुंच चुका है।

राजधानी दिल्ली में 2025 में साल भर में 23,000 से ज्यादा लोग लापता दर्ज किए गए। इनमें महिलाओं व लड़कियों की हिस्सेदारी 60 फीसदी से भी अधिक है। बच्चों की श्रेणी में भी नाबालिग लड़कियां ही सबसे ज्यादा शामिल हैं, जबकि पिछले एक दशक 2015 से 2025 के बीच में लापता लोगों का आंकड़ा ढाई लाख के पार पहुंच चुका है।

दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, एक जनवरी से 15 दिसंबर के बीच राजधानी से कुल 23,340 लोगों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई। इनमें 14,166 महिलाएं रहीं जो कुल आंकड़े का करीब 61 प्रतिशत हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 9,174 (करीब 39 प्रतिशत) रही।

इस अवधि में 14,385 लापता व्यक्ति ट्रेस किए जा चुके हैं, जिनमें 8,672 महिलाएं और 5,713 पुरुष शामिल हैं। साल 2025 में 18 वर्ष से अधिक आयु के कुल 17,623 वयस्क लापता दर्ज हुए, जिनमें 10,020 महिलाएं और 7,603 पुरुष हैं। इनमें से 10,173 वयस्कों को पुलिस ने तलाश लिया, लेकिन 7,450 वयस्क अब भी लापता हैं, जिनमें 4,367 महिलाएं शामिल हैं।

लापता बच्चों की स्थिति चिंताजनक बच्चों के स्तर पर तस्वीर और चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि कुल 5,717 नाबालिगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई। इनमें 4,146 लड़कियां (करीब 73 प्रतिशत) और 1,571 लड़के (करीब 27 प्रतिशत) हैं। इन बच्चों में से 4,212 को पुलिस ने ढूंढ निकाला, लेकिन 1,505 नाबालिग अभी तक नहीं मिल सके, जिनमें 1,127 लड़कियां और 378 लड़के हैं।

0–8 वर्ष के 360 बच्चों के लापता होने की शिकायत दर्ज हुई, जिनमें 143 लड़कियां और 217 लड़के थे। इनमें से 214 को ही अब तक ढूंढा जा सका। आठ से 12 वर्ष के आयु वर्ग में 444 बच्चों के लापता होने की सूचना मिली और इनमें 362 को पुलिस ने ट्रेस कर लिया, जबकि 82 अब भी लापता हैं। सबसे गंभीर स्थिति 12–18 वर्ष के किशोरों में दिखी, जहां 4,913 केस दर्ज हुए जिनमें 3,849 लड़कियां और 1,064 लड़के हैं। इस श्रेणी में 3,636 बच्चों को ढूंढा जा सका।