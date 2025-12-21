कोहरे का कहरः दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें लेट, 50 से अधिक ट्रेनें भी प्रभावित
पिछले कुछ दिनों से उत्तरी भारत में कोहरे का कहर जारी है। रविवार सुबह भी यह सिलसिला जारी रहा, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई। इस वजह से दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें लेट हुईं। कोहरे का असर ट्रेनों के आवागमन पर भी पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं।
कोहरे के कारण हवाई और रेल दोनों मार्गों से यात्रा प्रभावित हुई है। रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर 200 से अधिक उड़ानें लेट हो चुकी हैं। एचटी को मिली जानकारी के अनुसार, उत्तरी रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली 50 से अधिक ट्रेनें भी खराब मौसम और कोहरे के कारण देरी से चल रही हैं।
भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई) ने रविवार को एक चेतावनी जारी की। इसमें कहा गया है कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दृश्यता प्रभावित हो रही है और चुनिंदा हवाई अड्डों पर उड़ानों में देरी या बदलाव हो सकते हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक माध्यमों से अपनी एयरलाइनों से उड़ान संबंधी अपडेट की जांच करें और यात्रा के लिए अतिरिक्त समय दें।
दिल्ली हवाई अड्डे का बयान
दिल्ली हवाई अड्डे की ओर से रविवार सुबह 10 बजे यात्रियों के लिए जारी सलाह में कहा गया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। लेकिन, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे उड़ानों की टाइम टेबल के लिए अपनी-अपनी एयरलाइनों से संपर्क करें।
सलाह में यह भी कहा गया है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानें सामान्य रूप से चल रही हैं। उड़ानों की टाइम टेबल के लिए कृपया अपनी एयरलाइन से संपर्क करें या हवाई अड्डे की आधिकारिक वेबसाइट देखें। हम सभी यात्रियों को सुरक्षित और सुखद यात्रा की शुभकामनाएं देते हैं।
दिल्ली में धुंध का प्रकोप जारी, AQI में और गिरावट
रविवार की सुबह दिल्ली एक बार फिर घने जहरीले धुंध की चादर से ढक गई। इससे दृश्यता में भारी कमी आई और लोगों को परेशानी हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 390 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में है।
हालांकि, राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता में और गिरावट आई और यह 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गई। दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहा और प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना रहा।