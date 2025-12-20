Hindustan Hindi News
17 हजार से अधिक फ्लैट-दुकानें बनेंगी, गौतमबुद्ध नगर की 4 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की शुक्रवार को हुई 191वीं बैठक में गौतमबुद्ध नगर की चार रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं में 17 हजार से अधिक फ्लैट और दुकान का निर्माण हो सकेगा।

Dec 20, 2025 09:31 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) की शुक्रवार को हुई 191वीं बैठक में गौतमबुद्ध नगर की चार रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा लखनऊ, मथुरा और मऊ जिले की नौ प्रोजेक्ट भी मंजूर किए गए।

इन परियोजनाओं में आवासीय भूखंड के साथ 19 हजार से अधिक फ्लैट और दुकान का निर्माण हो सकेगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने बताया कि गौतमबुद्धनगर, लखनऊ व मथुरा में चार- चार परियोजनाओं और मऊ जिले में एक परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। कुल 4,424.4 करोड़ की अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में कुल 19,379 आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

स्वीकृत इकाइयों में आवासीय भूखंड और फ्लैट के साथ-साथ व्यावसायिक श्रेणी में स्टूडियो तथा दुकान भी शामिल हैं। स्वीकृत परियोजनाओं में गौतमबुद्धनगर का सर्वाधिक योगदान रहा है। यहां की चार परियोजनाओं में दो व्यावसायिक व दो आवासीय हैं। जिले में कुल 17,051 इकाइयों का विकास किया जाएगा, जो कुल स्वीकृत इकाइयों का बड़ा हिस्सा है।

वहीं लखनऊ में चार आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत कुल 241 आवासीय इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है, जिससे शहर में संगठित और नियोजित आवासीय विकास को बल मिलेगा। मथुरा में चार आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके माध्यम से कुल 2,035 इकाइयां विकसित की जाएंगी। वहीं मऊ जिले में एक व्यावसायिक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें कुल 52 दुकानें शामिल हैं।

नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर पहला मॉडर्न शौचालय बना

वहीं, नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे शहर का पहला मॉडर्न सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। बड़ी जगह पर निर्मित इस शौचालय में सभी सार्वजनिक सुविधाएं आधुनिक स्तर की बनाई गई हैं। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-94 महामाया फ्लाईओवर के पास यह शौचालय बनाया गया है। प्राधिकरण ने इसे बीओटी के आधार पर बगैर अपने खर्च के बनवाए हैं। इनकी देखरेख भी बनवाने वाली एजेंसियां ही कर रही हैं। बदले में प्राधिकरण ने एजेंसियों को प्रचार सामग्री लगाने की अनुमति दी है। इस तरह बगैर किसी खर्च के शहर के सार्वजनिक शौचालय चल रहे हैं। लोगों की मांग है कि प्राधिकरण शहर के दूसरे सावर्जनिक शौचालयों को भी संवारे।

