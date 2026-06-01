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दिल्ली में 90 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक 'पिंक सहेली कार्ड' जारी, एक डील भी पक्की

Aditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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2 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया 'पिंक सहेली NCMC कार्ड' दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं को DTC बसों में मुफ्त यात्रा का एक आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था।

दिल्ली में 90 दिनों के भीतर 10 लाख से अधिक 'पिंक सहेली कार्ड' जारी, एक डील भी पक्की

दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए लॉन्च के 90 दिनों के भीतर 'पिंक सहेली नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) के 10 लाख से ज्यादा कार्ड जारी कर दिए हैं, जो देश में सबसे तेज और बड़े पैमाने पर डिजिटल मोबिलिटी समाधान के रोल-आउट में से एक है। 2 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया 'पिंक सहेली NCMC कार्ड' दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं को DTC बसों में मुफ्त यात्रा का एक आधुनिक, डिजिटल और सुविधाजनक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए पेश किया गया था।

कार्यक्रम के दौरान परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग और DTC की टीमों ने इस पहल को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए शुरुआत से ही पूरी लगन और प्रतिबद्धताके साथ काम किया। उन्होंने आगे कहा कि इतने कम समय में 10 लाख का आंकड़ा पार करना बेहद संतोष का विषय है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यह सुविधा हमारी माताओं और बहनों तक पहुंच गई है। यह केवल एक ट्रैवल कार्ड नहीं है, बल्कि यह सुविधा, सशक्तिकरण और एकीकृत मोबलिटी की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है।

पिंक सहेली कार्ड से कई और फायदे

उन्होंने बताया कि 'पिंक सहेली कार्ड' केवल मुफ्त बस यात्रा तक ही सीमित नहीं है। यह कई और फायदे देता है। 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' (NCMC) फ़्रेमवर्क पर आधारित इस कार्ड को रिचार्ज किया जा सकता है और दिल्ली मेट्रो, RRTS और NCMC-सक्षम जैसे अन्य सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे महिला यात्रियों को वास्तविक रूप में एकीकृत मोबिलिटी का शानदार अनुभव मिलता है।

उन्होंने बताया कि फिलहाल दिल्ली भर में लगभग 73 वितरण केंद्रो के जरिए 'पिंक सहेली कार्ड' जारी किए जा रहे हैं और हर रोज लगभग 11000 कार्ड जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर मांग बढ़ती है तो सरकार वितरण क्षमता और पहुंच को और ज्यादा बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता साफ है जो भी पात्र महिला इस सुविधा का लाभ उठाना चाहती है, उसे यह कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर अनुमान से ज़्यादा मांग होती है, तो हम इसे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। DTC के पास ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जरूरी स्टाफ, सिस्टम और ऑपरेशनल तैयारी मौजूद है।

ARF के साथ डील

इस कार्यक्रम के दौरान डीटीसी ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक और 'वन दिल्ली ऐप' के संचालन, रख-रखाव और संवर्धन के लिए IIT कानपुर के 'ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन' (ARF) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए।

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यह साझेदारी ‘वन दिल्ली ऐप’, ONDC आधारित बस टिकटिंग और अन्य यात्री सेवाओं जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को उन्नत तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से मजबूत बनाते हुए दिल्ली के डिजिटल सार्वजनिक परिवहन इकोसिस्टम को मजबूत करेगी।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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