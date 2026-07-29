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हमारा गुस्सा कम नहीं हुआ है... अभिजीत दीपके ने दे डाली नई चेतावनी; PM मोदी पर तीखी वाणी

By Pramod Praveen
पीटीआई, छत्रपति संभाजी नगर/नई दिल्ली
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अभिजीत दीपके ने बुधवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं तो नए सिरे से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PM नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

Cockroach Janta Party (CJP) founder Abhijeet Dipke
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार (29 जुलाई) को दो टूक कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान करना बंद करना चाहिए क्योंकि अभी हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि देश का भविष्य हैं। इसके साथ ही दीपके ने कहा कि अगर सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है, तो युवा सरकार को बदल देंगे। दीपके नई दिल्ली से लौटने के बाद अपने गृह नगर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "अगर उन्हें (सरकार को) लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह गुस्सा शांत हो जाएगा, तो यह सच नहीं है। अभी भी लोगों में भारी गुस्सा है और जरूरत पड़ने पर यह विरोध फिर से होगा, और यह पिछले विरोध से भी बड़ा होगा।" दीपके ने कहा, “अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो CJP अपना आंदोलन जारी रखेगी और जरूरत पड़ी तो अगला विरोध और भी बड़ा होगा। इस सरकार को यह समझना चाहिए कि छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है।”

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PM मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए

CJP संस्थापक ने कहा, ''ये छात्र आतंकवादी नहीं हैं। ये हमारे देश का भविष्य हैं। अगर देश के भविष्य को इस तरह प्रताड़ित किया जायेगा, तो जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा...तो कल हम सरकार बदल देंगे, अगर वह (सरकार) सही रास्ते पर नहीं आती है।'' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक 'इन्फ्लुएंसर' बन जाना चाहिए, ''जिस काम में वह बहुत अच्छे हैं''।

40 दिनों बाद घर लौट रहा

बता दें कि दीपके ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली में एक महीने तक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन समाप्त किया था। छत्रपति संभाजीनगर पहुंचने के बाद दीपके ने कहा कि वह खुश हैं कि अब वह अपने माता-पिता से मिल सकेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं लगभग 40 दिनों बाद घर लौट रहा हूं। जब से मैं भारत आया हूं, तब से आंदोलन चल रहे थे। इसके बाद मैं लगभग 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर था। यह आंदोलन सफल साबित हुआ और देश के छात्रों की जीत हुई... मैं यहां आ गया हूं और मुझे खुशी है कि मैं अपने माता-पिता से मिलने जा रहा हूं।''

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अब भी छात्रों को परेशान किया जा रहा

दीपके ने कहा कि प्रदर्शन के बाद कई राज्यों की सरकारें छात्रों को परेशान कर रही थीं। उन्होंने कहा, ''अब सरकार को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बीस जुलाई को (संसद मार्च के दौरान) सड़कों पर छात्रों का खून बहा था। यह वास्तव में बहुत बुरा था। क्या यह पर्याप्त नहीं है। अब भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस छात्रों के घरों पर जाकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है।'' उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। उनकी यह टिप्पणी लोकसभा द्वारा 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित करने के बाद आई है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े उपाय करना है।

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नीयत में सुधार के बिना कुछ भी नहीं बदला जा सकता

संशोधन विधेयक पर बोलते हुए दीपके ने कहा कि जब तक लोगों की नीयत में बदलाव नहीं आता, तब तक केवल सुधारों से समस्या का समाधान नहीं होगा। उन्होंने कहा, "देश में कई सुधार हो रहे हैं, लेकिन लोगों की नीयत में सुधार के बिना कुछ भी नहीं बदला जा सकता।" पेपर लीक मामलों से निपटने के लिए गठित फास्ट-ट्रैक कोर्ट का जिक्र करते हुए दीपके ने कहा कि पहली सुनवाई ही टाल दी गई क्योंकि CBI के वकील मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा, "CBI के वकील की अनुपस्थिति के कारण पेपर लीक मामले में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की पहली सुनवाई टाल दी गई।"

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लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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