हमारा गुस्सा कम नहीं हुआ है... अभिजीत दीपके ने दे डाली नई चेतावनी; PM मोदी पर तीखी वाणी

अभिजीत दीपके ने बुधवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR वापस नहीं ली गईं तो नए सिरे से विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि PM नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बुधवार (29 जुलाई) को दो टूक कहा कि सरकार को प्रदर्शनकारी छात्रों को परेशान करना बंद करना चाहिए क्योंकि अभी हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि छात्र आतंकवादी नहीं हैं, बल्कि देश का भविष्य हैं। इसके साथ ही दीपके ने कहा कि अगर सरकार अपने रवैये में बदलाव नहीं लाती है, तो युवा सरकार को बदल देंगे। दीपके नई दिल्ली से लौटने के बाद अपने गृह नगर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे।

उन्होंने कहा, "अगर उन्हें (सरकार को) लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह गुस्सा शांत हो जाएगा, तो यह सच नहीं है। अभी भी लोगों में भारी गुस्सा है और जरूरत पड़ने पर यह विरोध फिर से होगा, और यह पिछले विरोध से भी बड़ा होगा।" दीपके ने कहा, “अगर छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए तो CJP अपना आंदोलन जारी रखेगी और जरूरत पड़ी तो अगला विरोध और भी बड़ा होगा। इस सरकार को यह समझना चाहिए कि छात्रों का गुस्सा कम नहीं हुआ है।”

PM मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए CJP संस्थापक ने कहा, ''ये छात्र आतंकवादी नहीं हैं। ये हमारे देश का भविष्य हैं। अगर देश के भविष्य को इस तरह प्रताड़ित किया जायेगा, तो जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान को पद छोड़ना पड़ा...तो कल हम सरकार बदल देंगे, अगर वह (सरकार) सही रास्ते पर नहीं आती है।'' एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए और एक 'इन्फ्लुएंसर' बन जाना चाहिए, ''जिस काम में वह बहुत अच्छे हैं''।

40 दिनों बाद घर लौट रहा बता दें कि दीपके ने नीट प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर दिल्ली में एक महीने तक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही प्रदर्शन समाप्त किया था। छत्रपति संभाजीनगर पहुंचने के बाद दीपके ने कहा कि वह खुश हैं कि अब वह अपने माता-पिता से मिल सकेंगे। उन्होंने कहा, ''मैं लगभग 40 दिनों बाद घर लौट रहा हूं। जब से मैं भारत आया हूं, तब से आंदोलन चल रहे थे। इसके बाद मैं लगभग 36 दिनों तक दिल्ली के जंतर-मंतर पर था। यह आंदोलन सफल साबित हुआ और देश के छात्रों की जीत हुई... मैं यहां आ गया हूं और मुझे खुशी है कि मैं अपने माता-पिता से मिलने जा रहा हूं।''

अब भी छात्रों को परेशान किया जा रहा दीपके ने कहा कि प्रदर्शन के बाद कई राज्यों की सरकारें छात्रों को परेशान कर रही थीं। उन्होंने कहा, ''अब सरकार को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बीस जुलाई को (संसद मार्च के दौरान) सड़कों पर छात्रों का खून बहा था। यह वास्तव में बहुत बुरा था। क्या यह पर्याप्त नहीं है। अब भी छात्रों को परेशान किया जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस छात्रों के घरों पर जाकर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है।'' उन्होंने कहा कि हाल की घटनाओं के बावजूद लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ है। उनकी यह टिप्पणी लोकसभा द्वारा 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पारित करने के बाद आई है, जिसका उद्देश्य पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े उपाय करना है।