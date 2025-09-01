विदेश भाग जाएगा OSB बिल्डर? गुरुग्राम पुलिस ने दर्ज की FIR, लुक आउट सर्कुलर भी होगा जारी

गुरुग्राम के ओशियन सेवन बिल्डटैक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वराज सिंह यादव के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होगा। नगर और ग्राम नियोजन विभाग को आशंका है कि यह बिल्डर कार्रवाई से बचने के लिए विदेश भाग सकता है।

डीटीपीई के पत्र के बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस बिल्डर पर मामला दर्ज कर लिया है। अब एलओसी जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने किफायती आवास योजना के तहत इस बिल्डर को साल 2016 में सेक्टर-109 में ओएसबी गोल्फ हाइट्स, साल 2018 में ओएसबी गोल्फ हाइट्स और साल 2019 में सेक्टर-70 में द वेनेटियन सोसाइटी विकसित करने के लिए लाइसेंस दिए थे। योजना के तहत चार साल के अंदर इस बिल्डर ने इन रिहायशी सोसाइटियों को तैयार करके फ्लैट का कब्जा फ्लैट खरीदारों को देना था।

आठ साल बीतने के बावजूद ओएसबी गोल्फ हाइट्स का निर्माण 62.5 प्रतिशत हुआ है। ओएसबी गोल्फ हाइट्स सिर्फ 10 प्रतिशत बना है तो ओएसबी वेनेटियन का निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ है। 23 फरवरी, 2023 को नगर और ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक ने इन तीनों सोसाइटियों के लाइसेंस को निलंबित कर दिया था। यह बिल्डर हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (हरेरा) को जानकारी उपलब्ध नहीं करवा रहा है। मामले में बिल्डर का पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं मिल सका।

रद्द कर रहा फ्लैट : लाइसेंस निलंबन के बावजूद यह बिल्डर फ्लैट खरीदारों के आवंटन रद्द कर दूसरे लोगों को बेच रहा है। खरीदारों का आरोप है कि एक-एक फ्लैट कई लोगों को बेच दिया है। फ्लैट खरीदारों से वसूली राशि को खुर्दबुर्द किया है।

देश भागने की आशंका डीटीपीई ने पत्र में कहा है कि इस बिल्डर पर करोड़ों रुपये की वित्तीय देनदारियां हैं। आपराधिक कार्रवाई से बचने के लिए यह बिल्डर विदेश भाग सकता है। विभाग के निदेशक अमित खत्री ने भी शनिवार को पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा को इस बिल्डर के खिलाफ एलओसी निकालने के लिए पत्र लिखा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब पुलिस की तरफ से विदेश मंत्रालय और आव्रजन ब्यूरो को स्थिति से अवगत करवाया जाएगा।