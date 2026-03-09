ऑर्गन डोनेशन पर MOU, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी ट्रांसप्लांट सुविधाएं

ऑर्गन डोनेशन पर MOU, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बढ़ेंगी ट्रांसप्लांट सुविधाएं
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे दिल्ली में अंगदान और ट्रांसप्लांट की व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) के तहत भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस समझौते से दिल्ली में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन (SOTTO) की स्थापना का रास्ता साफ होगा जिससे अंगदान और प्रत्यारोपण की व्यवस्था बेहतर और सुव्यवस्थित हो सकेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि अभी मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत देश में अंग प्रत्यारोपण का काम 3 स्तरों पर होता है। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (NOTTO), क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (ROTTO) और राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (SOTTO) शामिल हैं।
अलग और मजबूत व्यवस्था बनेगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में अब तक अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कई कोऑर्डिनेशन कार्य नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गनाइजेशन (NOTTO) के माध्यम से किए जा रहे थे। लेकिन राजधानी में बड़ी संख्या में प्रत्यारोपण केंद्र होने के बावजूद अब तक SOTTO की अलग व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी। लेकिन अब SOTTO की स्थापना से अंग प्रत्यारोपण से जुड़े कामों को संभालने के लिए राज्य स्तर पर एक अलग और मजबूत व्यवस्था बनेगी। दिल्ली में SOTTO की शुरुआत से ऑर्गन के आवंटन, प्रतीक्षा सूची के प्रबंधन, अस्पतालों के बीच समन्वय, मृतक अंगदान को बढ़ावा देने, ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था और रिकॉर्ड रखने का काम बेहतर और व्यवस्थित तरीके से हो सकेगा।
कर्मचारियों को दी जाएगी ट्रेनिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि अंगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे और अस्पतालों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम बेहतर होगा। केंद्र सरकार के साथ समझौता होने के बाद दिल्ली को SOTTO बनाने के लिए वित्तीय मदद, कार्यालय, आईटी सिस्टम और संचालन के लिए नियमित अनुदान मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर अंगदान जागरूकता अभियान और आईईसी गतिविधियों को सशक्त किया जाएगा, प्रत्यारोपण से जुड़े पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाएंगे और सरकारी अस्पतालों में अंग प्राप्ति केंद्र और ट्रांसप्लांट सुविधाओं के विकास को भी सहयोग मिलेगा।
अंगदान और प्रत्यारोपण होगा पारदर्शी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में SOTTO की स्थापना से अंगदान और प्रत्यारोपण की व्यवस्था अधिक संगठित, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी जिससे अंगों के आवंटन और वेटिंग लिस्ट के प्रबंधन में सुधार होगा और अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा। यह व्यवस्था मृतक अंगदान को बढ़ावा देने, जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर जैसी व्यवस्थाओं को तेजी से लागू करने और पूरे सिस्टम को अधिक व्यवस्थित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर जीवन रक्षक अंग उपलब्ध कराने में बड़ी मदद मिलेगी, जिससे कई लोगों को नया जीवन मिल सकेगा।
