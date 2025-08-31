गाजियाबाद के तुलसी निकेतन में 400 फ्लैटों को खाली करने का फरमान, GDA ने चिपकाए नोटिस

बारिश में जर्जर भवनों के छज्जे और लेंटर गिरने के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने तुलसी निकेतन में करीब 400 फ्लैटों पर खाली करने का नोटिस लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लैट पूरी तरह से जर्जर हैं और इनमें रहना खतरे से खाली नहीं है।

बारिश में जर्जर भवनों के छज्जे और लेंटर गिरने के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने तुलसी निकेतन में करीब 400 फ्लैटों पर खाली करने का नोटिस लगाया है। अधिकारियों का कहना है कि ये फ्लैट पूरी तरह से जर्जर हैं और इनमें रहना खतरे से खाली नहीं है।

अर्थला के इंदिरा कुंज में भी अति जर्जर भवनों को चिह्नित किया जा रहा है। बारिश में लगातार हो रहे हादसों के बीच तुलसी निकेतन में करीब 400 भवनों पर नोटिस चस्पा कर इन्हें खाली करने को कहा गया है।

तुलसी निकेतन के सभी फ्लैट जर्जर घोषित हो चुके हैं और इन्हें गिराकर नए फ्लैट बनाने की प्रक्रिया लंबित है। यहां लगातार हो रहे हादसों को देखते हुए जीडीए सचिव की ओर से ऐसे भवनों को नोटिस दिया गया है, जो बेहद ही जर्जर हैं। इसी तरह इंदिरा कुंज भी जीर्ण-शीर्ण घोषित है।

यहां भी इसी तरह के भवनों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनकी हालत ज्यादा खराब है। भवनों को खाली करने के साथ ही कुछ लोगों को मरम्मत कराने को भी नोटिस दिया गया है। तुलसी निकेतन में जिन मकानों में नोटिस चस्पा किया गया है, उनमें रह रहे लोगों ने मकान खाली करने से इनकार किया है। लोगों ने आरोप लगाया कि फ्लैटों की इस हालत के लिए जीडीए ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अधिकारी नोटिस चस्पा कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। लोगों का कहना है कि मकान छोड़कर वे कहां जाएं, अधिकारियों को यह भी बताना चाहिए। उनके पास कोई विकल्प नहीं है।