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काम की बात: दिल्ली-NCR में 270 KM लंबा रिंग रेल नेटवर्क, 160 की रफ्तार से दौड़ेगी ऑर्बिटल रेल; मेट्रो से भी कनेक्टिविटी

Apr 29, 2026 08:05 am ISTSubodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, बागपत/गाजियाबाद
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दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना नई क्रांति साबित होने जा रही है। रैपिड रेल के बाद अब यह महत्वाकांक्षी योजना नोएडा और गाजियाबाद को बागपत के खेकड़ा होते हुए हरियाणा से जोड़ेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन और भी तेज, सुगम हो जाएगा।

दिल्ली-NCR में 270 KM लंबा रिंग रेल नेटवर्क, 160 की रफ्तार से दौड़ेगी ऑर्बिटल रेल; मेट्रो से भी कनेक्टिविटी

दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाने के लिए ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना नई क्रांति साबित होने जा रही है। रैपिड रेल के बाद अब यह महत्वाकांक्षी योजना नोएडा और गाजियाबाद को बागपत के खेकड़ा होते हुए हरियाणा से जोड़ेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन और भी तेज, सुगम हो जाएगा।

करीब 270 किलोमीटर प्रस्तावित

अधिकारियों के अनुसार, ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर हरियाणा के सोनीपत और कुंडली से शुरू होकर बागपत के खेकड़ा, हापुड़, गाजियाबाद के दुहाई, दादरी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा होते हुए पलवल तक जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई करीब 270 किलोमीटर प्रस्तावित है, जिसे एनसीआर की रिंग रेल के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे दिल्ली के बाहर रिंग रोड नेटवर्क है।

160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार

ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर में ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। नोएडा से बागपत के खेकड़ा होते हुए हरियाणा तक 12 से 22 स्टेशनों के निर्माण की योजना है, जहां मेट्रो और रैपिड रेल से कनेक्टिविटी भी मिलेगी। इस परियोजना का एक अहम हिस्सा गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक का लिंक है, जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे के समानांतर विकसित किया जाएगा।

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एक ही नेटवर्क में मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा

यह कॉरिडोर गाजियाबाद के दुहाई स्टेशन पर नमो भारत रेल से जुड़ेगा, जिससे यात्रियों को एक ही नेटवर्क में मेट्रो और रैपिड रेल की सुविधा मिलेगी। इसके शुरू होने पर बागपत से जेवर एयरपोर्ट की दूरी महज एक घंटे में तय की जा सकेगी। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के शुरू होने से एनसीआर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा और बागपत समेत आसपास के क्षेत्रों के विकास को नई गति मिलेगी। गाजियाबाद के लोगों को इससे काफी सहूलियत मिल सकेगी।

माल परिवहन भी तेज और सस्ता होगा

परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और इसे संबंधित प्राधिकरणों को सौंप दिया गया है। हरियाणा ऑर्बिटल रेल का काम पहले ही 60 प्रतिशत से अधिक पूरा हो चुका है, जबकि यूपी में इसके निर्माण कार्य के 2026 के अंत या 2027 में शुरू होने की संभावना है। यह कॉरिडोर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे समेत कई राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ेगा। इससे न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि माल परिवहन भी तेज और सस्ता होगा।

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परियोजना का कुल दायरा

● हरियाणा में 180 किलोमीटर

● उत्तर प्रदेश में 90 किलोमीटर

● यूपी में स्टेशन-18

● मालभाड़ा और यात्री स्टेशन- 12

● छोटे स्टेशन - 6

● 160 किमी की रफ्तार से चलेगी

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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